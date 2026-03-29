Oltra torna a la primera línia política per lluitar per l’alcaldia de València
L’exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana es proposa per a candidata a l’Ajuntament quatre anys després de deixar els seus càrrecs
Diego Aitor San José
El rumor que ha acompanyat qualsevol moviment al voltant seu des de fa mesos es va fer ahir anunci i realitat: Mónica Oltra torna a la primera línia política. L’exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana i encara una de les dirigents amb més influència a l’esquerra no solament valenciana sinó estatal va fer un pas endavant en el congrés del seu partit, Iniciativa PV, la pota ecosocialista de Compromís, i es va proposar per a futura candidata a l’Ajuntament de València.
«Sí, accepto el repte», va assenyalar Oltra en un discurs davant els prop de 300 militants de la formació instants després que el seu propi partit li ho reclamés directament. El nom d’Oltra no era en l’ordre del dia del setè congrés de la formació, no es presentava a liderar el partit (l’única candidatura coneguda era la de Carles Esteve, diputat a les Corts), però la seva irrupció en l’espai la va convertir en protagonista.
Un pas endavant
Va ser un dels coportaveus sortints, Alberto Ibáñez, qui es va encarregar d’interpel·lar -la directament: «Estimada, Mónica, companya, necessitem que facis un pas endavant, que acceptis un nou repte, que encapçalis una candidatura d’esquerres àmplia a l’alcaldia de València». «Si vols–va afegir–, volem que siguis la pròxima alcaldessa de València».
Davant d’això, el president del conclave, Miquel Real, va indicar que, tot i que no fos en el guió de l’esdeveniment, «i com que hi ha hagut una petició formal, m’agradaria saber si la persona interpel·lada és a la sala i li ve de gust». I tant, que li va venir de gust. Oltra va prendre la paraula des d’una tribuna del seu partit quatre anys després i va acceptar l’envit. «Sí, accepto el repte», va assenyalar la dirigent valencianista davant l’aplaudiment dels seus.
Oltra, de fet, va citar un lema d’una dessuadora del seu fill: «Per llarga que sigui la nit, sempre trenca l’alba. Potser és el moment de trencar la foscor». Tot i que, segons va admetre, ve amb les tres ferides de Miguel Hernández: la de la mort, la de la vida i la de l’amor. «Però avui no pot guanyar la mort, avui guanya la vida i guanya l’amor», va dir abans de remarcar: «No els podem deixar guanyar, cada dia de silenci guanyen els dolents».
Judici oral
Els rumors sobre aquest possible pas cada vegada tenien més força els últims mesos. I això que fa setmanes va rebre una clatellada judicial després que l’Audiència Provincial de València decidís, en contra del criteri del jutge d’instrucció, obrir judici oral i asseure-la al banc dels acusats pel presumpte encobriment dels abusos sexuals del seu exmarit quan era consellera de Serveis Socials. La nova situació judicial, però, no ha frenat la decisió d’Oltra de fer un pas endavant, que defensaven Iniciativa i Compromís.
Així doncs, l’exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana va anunciar ahir la intenció de tornar a la primera línia política gairebé quatre anys després de deixar tots els càrrecs, no solament al Consell, sinó també la seva acta de diputada i les responsabilitats orgàniques.
A falta que s’oficialitzi encara aquesta candidatura dels valencianistes (o l’aliança a l’esquerra que finalment acabi sorgint), la seva irrupció brinda una batalla pel consistori de primer nivell i implica un estímul important per a l’espai progressista al cap i casal.
Rebuda emotiva
La rebuda ja va ser un avís. Tot just va posar un peu al Complex de la Petxina les mans es van activar en palmells per fer un aplaudiment al seu pas. Mónica Oltra va acudir al congrés del partit que ella mateixa va fundar i la seva arribada va portar immediatament un aplaudiment que la va acompanyar en cada moviment de camí al saló d’actes, només atenuat per les abraçades que dirigents de la formació li van anar oferint.
S’hi van abraçar en un moment emotiu els actuals portaveus d’Iniciativa, que la van succeir en el càrrec i ara deixen pas quatre anys després: Aitana Mas i Alberto Ibáñez. També va rebre l’escalf de dirigents d’altres partits de Compromís, com el síndic Joan Baldoví (de Més), l’alcalde d’Alzira i membre d’Els Verds, Alfons Domínguez, que des de la tribuna li va demanar directament la tornada, o la líder d’Esquerra Unida, Rosa Pérez Garijo, que va traslladar-li el seu suport: «Sempre et farem costat, la veritat guanyarà i es farà justícia».
El seu nom va ser el més repetit per pràcticament tots els dirigents d’altres formacions que van intervenir en el torn de les tradicionals salutacions fraternals. Els portaveus del BNG, ERC, Més Madrid, Podem o els sindicats CCOO PV, Intersindical i UGT PV que van participar en l’esdeveniment van citar l’exvicepresidenta, li van agrair «posar el cos» i li van mostrar suport, amb Oltra seguint l’acte des d’un dels seients destinats a la militància.
