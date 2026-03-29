El procés judicial es podria allargar fins al 2027
VORO CONTRERAS
La tornada de Mónica Oltra a la primera línia política es produeix amb una causa judicial plenament oberta i en una fase processal que difícilment permetrà aclarir la seva situació abans del pròxim cicle electoral. L’exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana prepara la seva candidatura mentre afronta l’obertura de judici oral pel presumpte encobriment dels abusos sexuals comesos pel seu exmarit contra una menor tutelada mentre ella dirigia la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives.
La resolució judicial, ferma i sense possibilitat de recurs, publicada fa tres setmanes, va situar definitivament Oltra i dotze ex alts càrrecs més de la seva conselleria i del centre de menors Niño Jesús al banc dels acusats per presumptes delictes que inclouen prevaricació, malversació, encobriment, omissió del deure de perseguir delictes i abandonament de menors.
La dilació del procediment ha creat un escenari singular: la possibilitat que una dirigent torni a la competició electoral sense que la seva situació judicial hagi quedat resolta. Diverses fonts situen la celebració de la vista oral en un horitzó que es podria projectar cap al 2027, coincidint amb l’any electoral en què se celebraran comicis municipals i autonòmics en què Oltra presentarà la seva candidatura per ser alcaldessa de València.
