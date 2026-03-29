Remodelació de l’Executiu
La renovació permanent dels números dos del Govern deixa Sánchez sense successor natural
La sortida de Montero consuma la descapitalització de les vicepresidències socialistes de Sánchez després de Calvo, Ribera i Calviño
Iván Gil
Cap de les principals figures que han acompanyat Pedro Sánchez a les vicepresidències del Govern des del seu primer gabinet el 2018 no continua ja al Consell de Ministres. Amb la sortida de María Jesús Montero per presentar-se com a candidata del PSOE a les eleccions andaluses es consuma una descapitalització que es va iniciar amb Carmen Calvo, en la gran crisi de Govern del juliol del 2021. En aquesta mateixa legislatura el van succeir les marxes de Nadia Calviño, primer, i de Teresa Ribera, després.
Després de l’última remodelació del Govern consumada aquest divendres, les dues vicepresidències socialistes amb les quals es va iniciar la legislatura –primera i tercera, al reservar la segona a Sumar– ja han canviat de titular. Amb l’elecció del ministre d’Economia, Carlos Cuerpo, per a la vicepresidència primera,Sánchez r ompe amb la tradició de situar només dones en les vicepresidències.
Tot i que Montero continuarà sent la número dos de Pedro Sánchez a Ferraz, com a vicesecretària general del PSOE, el seu salt a Andalusia deixa sense un successor clar al cap de l’Executiu. Fins ara número dos tant del partit com del Govern, s’havia visibilitzat com a successora natural quan el cap de l’Executiu es va retirar durant cinc dies a meditar sobre la seva continuïtat.
Junt amb la ministra de Defensa, Margarita Robles, el d’Interior, Fernando Grande-Marlaska, i el d’Agricultura, Luis Planas, formava el reduït grup de ministres que s’havien mantingut al costat de Sánchez des que va arribar a la Moncloa fa gairebé vuit anys.
Cos no té carnet socialista. Amb el seu perfil tècnic, seguint el model Calviño, el cap de l’Executiu prioritza capejar la crisi per la guerra. En l’arrencada de la legislatura, Sánchez va decidir envoltar-se dels seus dirigents més fidels i de més pes polític davant el mandat més complex que encarava a causa de l’aritmètica parlamentària. Llavors, va justificar l’elecció de noms d’«alt perfil polític per a una legislatura d’alt perfil polític». Per això l’ascens de María Jesús Montero com a vicepresidenta. Primer la quarta i poques setmanes després la primera per rebre aquesta cartera de les mans de Nadia Calviño, que va deixar el Govern per presidir el Banc Europeu d’Inversions (BEI).
Montero ha ostentat una cartera de vicepresidenta durant una mica més de dos anys i quatre mesos, per darrere de les seves predecessores. Carme Calvo ho va fer durant més de tres anys, a més que en el primer executiu en solitari després de la moció de censura va ser l’única vicepresidenta. Amb la formació del primer Executiu de coalició el 2020 es va passar a un esquema de quatre vicepresidències.
Calvo va continuar ocupant la primera i s’hi van sumar Pablo Iglesias a la segona, com a quota del soci minoritari, Calviño a la tercera i Ribera a la quarta. Aquestes dues últimes van ser als esglaons més alts del Consell de Ministres durant gairebé quatre i cinc anys, respectivament.
La vicepresidenta més veterana, amb diferència, és Yolanda Díaz. El 30 de març complirà cinc anys amb aquesta cartera, sempre reservada al soci minoritari de la coalició, després de substituir Pablo Iglesias. Sara Aagesen, per la seva banda, va substituir Teresa Ribera el novembre del 2024.
Final de legislatura
La sortida de Ribera per saltar a la Comissió Europea va suposar un altre dels canvis més difícils per a Sánchez. Aquesta havia format part del primer Gabinet després de la moció de censura i fins i tot del seu ‘govern a l’ombra ’ quan Sánchez era el líder de l’oposició al govern de Mariano Rajoy. Quan Sánchez pren la seva acta de diputat el setembre del 2009 per substituir Pedro Solbes es va recolzar en Ribera, que llavors era secretària d’Estat de Canvi Climàtic, per rebre una mena de «classes» per desenvolupar-se en la Comissió de Medi Ambient.
Quan Sánchez va dissenyar l’estratègia dels ministres-candidats després del 41è congrés federal de finals del 2024 hi va posar data de caducitat al periple de Montero al Govern i, per tant, a la seva mà dreta a la Moncloa. L’actual situació econòmica ha influït en l’elecció del seu substitut. Un perfil més tècnic que polític, cosa que en un altre context econòmic cridaria l’atenció per encarar l’últim any de legislatura.
«Experiència, integritat, coherència i solvència tècnica, aquest el perfil d’aquest Govern», resumia Sánchez després d’adonar-se dels canvis de Govern. Sobre Cos, abans de repassar el seu currículum en diferents organismes europeus com la Comissió Europea, com l’Airef i la Secretaria General del Tresor, assenyalava que és «un dels economistes i servidors públics més brillants del país, de dilatada experiència». L’objectiu tant de Cos com del nou titular d’Hisenda, Arcadi España, rematava, seria mantenir el país «en el camí de transformació i responsabilitat fiscal i prosperitat per la qual estem avançant des de fa ja gairebé vuit anys».
