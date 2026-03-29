PSOE
Sánchez reivindica davant la militància el 'No a la guerra': «Espanya actua amb coherència i no renuncia als seus principis»
El president del Govern posa en valor en una carta la seva expressió de «memòria, dignitat i compromís» del país
El president del Govern i secretari general del PSOE,
, ha reivindicat aquest diumenge elNo a la guerracom a expressió de «memòria, dignitat i compromís» del país, en una carta enviada a la militància del partit en què denuncia l’escalada bèl·lica a l’Orient Mitjà i remarca que Espanya manté una posició «coherent i ferma» en defensa de la pau.
«Espanya pot dir una cosa que no tots poden dir: que parla clar, que actua amb coherència i que no renuncia als seus principis. Avui hi ha molta gent que se sent orgullosa del nostre país. I aquest orgull també és vostre. Perquè quan Espanya diu «no a la guerra», no parla només un Govern. Parla una societat. Parla una història. Parleu vosaltres”, ha assenyalat Sánchez en la missiva.
En el text, Sánchez recorda que el 28 de febrer els Estats Units i Israel van bombardejar l’Iran, provocant que el règim dels aiatol·làs atacant països del seu entorn «en una espiral d’inestabilitat que no ha fet sinó créixer i amenaçar tota la regió, i el planeta en el seu conjunt».
«Fa un mes que estem de guerra oberta a l’Orient Mitjà: més de 2.000 vides perdudes, quatre milions de persones obligades a abandonar les seves llars, cadenes de subministrament trencades, el preu del petroli i el gas disparats i una crisi alimentària tancant-se en l’horitzó», ha lamentat.
Sánchez destaca que Espanya va tenir una posició «clara» des del principi i va defensar el «no a la guerra», una lema que va aprendre fa 23 anys quan «un Govern dona l’esquena a la seva gent i es plega» davant els interessos d’altres països. «Però sobretot vaig aprendre el que passa quan un poble sencer s’aixeca amb valentia i decòrum. Quan milions de persones omplen els carrers per dir «no en nom meu». Jo vaig ser allà. I molts de vosaltres també. En aquells carrers forgem una cosa que ens acompanya fins avui: la certesa que pau no és una consigna, sinó una convicció. No és un luxe, sinó una necessitat. No és una súplica, sinó una exigència», ha manifestat.
El president del Govern contraposa l’actitud del PSOE amb la d’altres partits, als quals retreu «dudar quan cal ser ferms» o els que «s’amaguen en l’ambigüitat quan cal prendre partit», i remarca que els socialistes «saben de quin costat estan».
«Quan els socialistes estem al Govern, actuem en conseqüència. Ens vam mobilitzar amb Ucraïna davant l’agressió russa. Demanem que parés el genocidi palestí a Gaza. I ara cridem, alt i clar, que aquesta guerra il·legal ha d’acabar ja. I convé dir-ho també amb tota claredat: no tots estan en aquest lloc», ha enaltit.
En aquest sentit, posa en valor el paquet de mesures econòmiques i socials per fer front als efectes de la crisi aprovat aquest dijous al Congrés, que ha descrit com «l’escut social i econòmic de tota la Unió Europea», amb una inversió destinada a protegir «20 milions de llars i tres milions d’empreses» de les conseqüències de la guerra. «Mentre defensem la pau fora, protegim la nostra gent dins», recalca Sánchez.
Finalment, assegura que aquest moment social és un d’aquests pels quals està en política i afegeix que està «profundament» orgullós de ser el secretari general del PSOE i representar una militància «que no s’amaga, que no falla i que sempre és on ha de ser».
«Som aquí per defensar la pau, per protegir la gent i per estar del costat correcte quan més importa», si alguna cosa hem demostrat una vegada i una altra és que el Partit Socialista no només té història. Té consciència, té coratge i té futur. I té tota la força dels que mai es rendeixen», ha conclòs.
