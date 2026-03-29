Política
El triangle Abascal-Ariza-Méndez Monasterio denuncia una operació ordida entre el PP i els crítics de Vox
El líder de Vox, Santiago Abascal, acusa el PP d’orquestrar una estratègia per debilitar el seu partit, assenyalant la suposada implicació de figures clau com Tellado i Espinosa de los Monteros
Mariano Alonso Freire
Santiago Abascal afronta el període de reflexió i descans de Setmana Santa, a poques setmanes de complir 50 anys, amb dos fronts oberts en la seva carrera política, que d’altra banda ha arribat al seu punt més alt des que el 2013 va abandonar el Partit Popular (PP) per fundar Vox. Un front intern, el del setge cada vegada més gran dels crítics de la seva pròpia formació que creixen per moments i que tenen tres noms principals: el de l’ex portaveu parlamentari Iván Espinosa de los Monteros; el de l’exsecretari general i encara diputat Javier Ortega-Smith i el de l’exvicepresident de la Junta de Castella i Lleó, Juan García-Gallardo. I un altre front extern, el de les negociacions obertes amb el PP a Extremadura, Aragó i Castella i Lleó. Tot això sense perdre de vista, és clar, les eleccions andaluses del pròxim 17 de maig, la precampanya del qual estarà ja a ple rendiment després de les Festes de Pasqua.
Tot i que en realitat, i sobretot en la visió del líder de l’extrema dreta, els dos fronts són el mateix, o tenen almenys un nexe comú, que no seria cap altre que el 13 del carrer Génova de Madrid, on s’ubica la seu del PP. De bon entenedor poques paraules n’hi ha prou, i referent a això els dos últims minuts del discurs del president de Vox en el ple parlamentari de dimecres passat, on el president Pedro Sánchez va comparèixer per donar explicacions sobre la guerra a l’Iran i el paper d’Espanya en aquesta, són d’una eloqüència esclaridora.
Davant el gest d’un atònit Alberto Núñez Feijóo, Abascal va concloure així el seu dur discurs contra el cap de l’Executiu: «Tot i que el senyor Feijóo continuï ocupat des de l’any 2023 a destruir l’alternativa, acabarà arribant a Espanya un Govern patriòtic, compromès a reconstruir les nostres capacitats de defensa, compromès amb els nostres interessos nacionals i compromès amb tornar a Espanya la dignitat nacional que vostè [Sánchez] li ha robat». Una andanada cap al PP que va rematar així: «Quan pugi aquí, no sigui gaire dur amb el senyor Feijóo, agraeixi’l a ell i al seu entorn que hagi proporcionat i patrocinat tots els argumentaris amb què vostè avui ens atacarà en aquesta tribuna. Com ja l’hi van agrair al senyor Pablo Casado. Bé és cert que al senyor Casado li agraeixo la gallardia d’haver pujat a aquesta tribuna a dir tot això», va concloure, en una velada al·lusió al dur discurs de l’exlíder del PP contra Vox en el debat de la moció de censura de l’octubre del 2020.
I el cert és que Sánchez, en el seu discurs de rèplica –segons el seu costum sempre la part més dura contra l’oposició de la seva intervenció– va portar a col·lació algunes de les acusacions o informacions que fa setmanes que circulen, sobretot en boca d’aquests crítics de Vox. Per exemple, la que el principal assessor i cervell ideològic i estratègic de Vox, Kiko Méndez-Monasterio, cobraria 27.000 euros al mes. No era la primera vegada que el president el treia a col·lació i que, sarcàstic, es preguntava quant cobraria llavors l’assessorat. Sánchez va arribar a dir també que Abascal «desvia 2,5 milions de la fundació Disenso [el think tank de Vox] a la seva butxaca personal». Casi al mismo tiempo, el secretari general del PP, Miguel Tellado, l’absència del qual en el ple parlamentari no va passar desapercebuda, negociava a Mèrida, junt amb l’equip de la presidenta en funcions d’Extremadura, María Guardiola, amb Vox, i amb dos pesos pesants de la direcció d’aquest partit, el secretari general del grup parlamentari José María Figaredo, i el portaveu adjunt, Carlos Hernández Quero, a l’altre costat de la taula.
Durant el ple parlamentari algunes alertes informatives van arribar a parlar de principi d’acord per a la investidura de Guardiola, una cosa desmentida taxativament aquella mateixa tarda tant per Vox com pel número dos del PP extremeny, Abel Bautista, tots dos en un to de conciliació i voluntat d’acord després de la trobada mantinguda. I això va convèncer encara més íntimament Abascal de la ‘toxicitat’ que atribueix a la direcció nacional del PP, la participació del qual en les negociacions dels governs autonòmics jutja un element profundament distorsionador.
«Ho sabem»
Al quarter general de Vox s’escampa el convenciment total («ho sabem», afirmen de manera taxativa) que existeix un concertació entre la cúpula del PP i el grup de crítics de Vox, nodrit fonamentalment de dirigents amb un o els dos peus fora de les institucions i de la política activa. I assenyalen en concret dos noms: Tellado i Espinosa de los Monteros. Una estratègia que, sempre segons els d’Abascal, es vehicularia a través de filtracions o, directament, participacions acuradament estudiades en mitjans conservadors que des de Bambú (el carrer del nord de la capital on s’ubica la seu de Vox) es consideren manejats des de Génova. A això atribueixen, per significats exemples, l’aparició d’Espinosa de los Monteros a Trece TV, del Grup COPE, anunciant el manifest amb què es reclama un congrés extraordinari de Vox, o la recent entrevista de García-Gallardo a El Mundo en la qual va acusar Abascal d’utilitzar el partit per enriquir-se ell i la seva família, portant a col·lació una informació, publicada fa més d’un any per El Confidencial que airejava els pagaments a la dona d’Abascal, Lidia Bedman, de l’editorial Ivat, controlada per Méndez-Monasterio i per Julio i Gabriel Ariza, pare i fill i amos i fundadors del grup Intereconomia.
Els Ariza, amb els quals Abascal manté una estreta relació des dels temps en què exercia, encara com a dirigent del PP basc, com a tertulià estrella a Intereconomia, estan sens dubte a la diana del grup de crítics. I aquí apareix un altre nom a tenir en compte: Tizona Comunicación, l’empresa de Méndez-Monasterio i Ariza fill,sobre la qual els crítics deixen anar de manera calculadament velada les acusacions. En un encreuament de cartes privades filtrades i missatges a les xarxes entre el secretari general de Vox, Ignacio Garriga, i el seu antecessor en el càrrec, Ortega Smith, aquest últim li va etzibar al seu successor: «Garriga, espero que la teva pròxima filtració sigui el model 347». Es tracta del model d’Hisenda per a les operacions amb terceres persones. Un altre dels crítics, l’exlíder a Múrcia, José Ángel Antelo, ha assegurat públicament que el partit li va exigir contractar els serveis d’aquesta empresa, dedicada a l’assessoria política, incloent també cursos de formació (singularment d’oratòria) o resums de premsa, vinculant crípticament el seu recent cessament al fet d’haver-se negat a realitzar aquesta contractació. Tizona treballa per a Vox en règim d’exclusivitat a Espanya, segons ha pogut saber EL PERIÓDICO, tot i que té també clients a l’estranger.
Després de publicar aquesta setmana El País que en un sol any Tizona hauria facturat més d’un milió d’euros Vox no va tardar a reaccionar amb un comunicat, dins d’una estratègia que ha canviat des de no donar-se per al·ludit davant les acusacions dels crítics a la resposta cada vegada més contundent i ràpida. El partit va elogiar el treball d’aquesta empresa, ressenyant fins i tot les distincions internacionals que ha rebut, i va assegurar, sense donar més detalls de la facturació, que va arribar a tenir fins a una trentena d’empleats, molts dels quals van passar a engrossir les files del mateix partit, com empleats o assessors. «Entre subcontractar algú que fa bons continguts audiovisuals o tenir-lo directament com a empleat del partit, a la llarga el segon sembla millor», expliquen des del partit.
El cervell gris
Ningú nega, com és públic i notori d’altra banda, el nexe que suposa Méndez-Monasterio, que exerceix tant d’assessor d’Abascal i cervell gris de Vox com a l’activitat genèrica de l’assessoria política, una cosa d’altra banda habitual al sector. Quant al seu suposat sou de 27.000 euros, una acusació que Vox retreu que Sánchez fa des de la tribuna del Congrés, emparat per tant en la immunitat parlamentària, fonts del partit la neguen taxativament, i de fet ja hi ha diverses demandes presentades pel mateix interessat davant informacions o afirmacions en mitjans de comunicació en aquest sentit. «D’aquests diners cal descomptar impostos, pagaments a proveïdors, etc., i després el que li queda a Kiko és un sou equiparable al d’un diputat, i sens dubte molt per sota del que cobren grans noms del sector», expliquen fonts de Vox.
Quant als ingressos rebuts per la dona d’Abascal, asseguren que se circumscriuen a serveis que va prestar a l’editorial del tàndem Méndez-Monasterio/Ariza como influencer, i també en l’elaboració de portades i vídeos promocionals dels títols d’Ivat, que ha publicat a Espanya Roger Scruton, el filòsof conservador britànic mort el 2020, o les memòries de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Quan Vox era extraparlamentari, explica les mateixes fonts, Bedman portava una molt exitosa i fructífera carrera d’influencer, que va començar a decaure quan va transcendir el seu parentiu amb el líder d’un partit que a partir del 2018 va entrar a les institucions, traduint-se això, expliquen, en importants pèrdues de contractes de grans marques nacionals i internacionals.
Abascal, que des de fa mesos s’assenyala en privat a la seva esquena en gest distès, assegurant tenir ja molts punyals clavats, està decidit a resistir el que considera una operació en contra seu ordida per Feijóo amb la complicitat d’importants sectors polítics i mediàtics. A Génova no donen crèdit a aquest plantejament i presumeixen fins i tot que Feijóo ha mirat de cuidar en tot moment la relació amb Vox per evitar suspicàcies o mals entesos que puguin frustrar les negociacions en marxa. La tornada de vacances, després de commemorar la mort i resurrecció de Jesús, no s’entreveu tranquil·la a la dreta espanyola.
