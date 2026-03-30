Illa s’alia amb 31 alcaldes per trobar promotors que construeixin 556 habitatges públics en municipis petits

Pla 50.000 pisos
Júlia Regué
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha subscrit aquest dilluns al Palau de la Generalitat un acord amb 31 alcaldes de municipis petits de Catalunya per buscar promotors que construeixin 556 habitatges públics i protegits. S’edificarà en terrenys on, majoritàriament, només es poden construir 20 pisos o menys i, sovint, en mans d’ajuntaments que no tenen els mitjans tècnics necessaris per convocar per si mateixos aquest tipus de concursos. És per això que el Govern obrirà la licitació directament —és la primera vegada que licita solars que no són de la seva propietat— i ho farà abans que s’acabi el mes d’abril.
Aquest projecte forma part del pla de 50.000 pisos que va posar en marxa l’any passat amb la finalitat de construir habitatge majoritàriament de lloguer fins a l’any 2030. Per trobar solars on començar a construir com més aviat millor, es va obrir la primera convocatòria de la reserva pública de solars i els municipis van identificar fins a 670 solars. En 332 d’aquests solars, els ajuntaments s’encarreguen de trobar el promotor per construir els habitatges, mentre que en el cas dels 338 solars restants, s’encomana a la Generalitat la tasca de trobar els promotors. La gestió d’aquests 338 solars sense promotor s’ha diferenciat segons si poden allotjar més de 20 habitatges o si n’hi caben menys per impulsar licitacions en què es pugui construir el nombre més gran possible d’habitatges, i en aquest últim cas s’ha optat per licitar individualment cada solar perquè la Generalitat convoqui directament cada concurs.
Les localitats dels solars
Els 31 municipis són: Alcover, Colera, Olèrdola, Santa Margarida i els Monjos, Òdena, Sallent, Súria, Almoster, les Borges del Camp, Mont-roig del Camp, Palau-sator, Calafell, el Vendrell, Bellver de Cerdanya, Fontanals de Cerdanya, Espluga de Francolí, Arenys de Munt, la Sénia, Roda de Ter, Taradell, Baix Pallars, Llavorsí, Rialp, Falset, Planoles, Vilobí d’Onyar, la Canonja, Ullastrell, Vacarisses, Figaró-Montmany i Vielha.
En el moment en què un promotor s’interessi per un dels solars en aquestes localitats, s’iniciarà immediatament el procediment de licitació d’aquell terreny per si hi hagués altres interessats en el termini d’un mes. Un cop transcorregut aquest temps, el solar s’adjudicarà a la millor oferta presentada. Per la seva banda, cada ajuntament signant es compromet a atorgar la llicència d’obres en tres mesos des que rebi el projecte constructiu. Si l’ajuntament s’acull a la possibilitat d’adjudicar ell mateix els pisos a les persones beneficiàries, haurà d’entregar la llista al promotor en el termini d’un mes. Els municipis també hauran de cedir el solar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya perquè aquesta pugui cedir-lo després al promotor escollit.
Illa, contra els "especuladors"
Al Saló de Sant Jordi del Palau de la Generalitat s’ha escenificat aquest acord, i Illa i la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, han signat cadascun d’aquests convenis amb els alcaldes. El president ha recalcat que també es podran constituir cooperatives, per la qual cosa ha considerat que és un sistema "enormement flexible" i amb llicències de dret de superfície per 75 anys que, quan transcorrin, revertiran en els ajuntaments.
"Cal adaptar les polítiques d’habitatge als municipis petits i fer-les sempre protegides. Catalunya és diversa i cal fer polítiques adaptades al territori", ha afegit. I ha volgut llançar un missatge en favor de les seves polítiques d’habitatge: "Volem gent que vulgui invertir en habitatge, però no gent que vulgui especular amb l’habitatge. Els diem que no vinguin a especular, que no vinguin a fer trampes, això no, aquí no, perquè aplicarem tot el pes de la llei. Per als especuladors, aquest no és ni el país, Catalunya, ni el sector, l’habitatge, on fer-ho", ha reblat.
Per la seva banda, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha destacat que aquesta mesura permet acostar-se "a l’objectiu d’arribar al desitjat 15% de parc públic, assequible i protegit de manera permanent". "La preocupació dels catalans és un repte de país i el Govern ha de liderar, posar els recursos, però també espais de col·laboració entre institucions i amb els ens locals, que s’han posat al costat de les solucions, oferint aquests solars per construir. Avui sumem una nova actuació, inèdita", ha celebrat.
El Govern també ha explicat que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya licitarà altres 21 solars propietat de l’Institut Català del Sòl (INCASÒL) i de Patrimoni de la Generalitat on es podrien construir altres 257 habitatges més. En total, per tant, en aquest concurs es licitaran 63 solars amb capacitat per construir 823 habitatges.
