Oposició a l’ofensiva
Espanya tanca el seu espai aeri als avions que participin en la guerra de l’Iran
El Govern fa un pas més en la seva oposició a l’ofensiva dels EUA i Israel després de vetar l’ús de les seus de Rota i Morón de la Frontera
EP
El Govern ha tancat l’espai aeri espanyol a aquells vols d’avions implicats en la guerra de l’Iran, sota l’anomenada operació 'Fúria èpica' impulsada pels Estats Units i Israel.
Segons han avançat aquest dilluns diversos mitjans i han confirmat a Europa Press fonts de l’Executiu, amb aquesta restricció Espanya no només prohibeix l’ús de les bases militars de Rota i Morón, sinó també que avions vinculats a l’ofensiva contra l’Iran puguin volar per l’espai aeri espanyol.
Una prohibició que afecta no només els enlairaments des de sòl nacional, sinó també el sobrevol d’aeronaus militars procedents de bases al Regne Unit o França.
El president dels Estats Units, Donald Trump, va recolzar en el seu moment que l’exèrcit nord-americà abandonés les bases militars de Rota i Morón, i de la resta de països de l’OTAN que no estiguin col·laborant a protegir l’estret d’Ormuz, tal com va proposar aleshores el senador republicà Lindsey Graham el passat 10 de març.
Davant d’això, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ja va afirmar que "no" contempla que els Estats Units es retirin de les bases militars espanyoles. "Nosaltres demanem que es respecti la posició d’Espanya, que és ferma, clara i inequívoca en contra de qualsevol guerra", va assegurar.
Per la seva banda, Trump ha subratllat aquest diumenge que la seva Administració està negociant amb l’Iran "tant directament com indirectament", alhora que ha assegurat que, com a "mostra de respecte", Teheran deixarà passar "20 grans petroliers" per l’estret d’Ormuz malgrat el bloqueig de facto imposat per la República Islàmica en represàlia a l’ofensiva llançada el 28 de febrer per nord-americans i israelians.
- Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: 'Hi ha alternatives al fast life: apostar per una vida més pausada, senzilla i serena
- Acomiaden una dona que estava de baixa per diabetis després de ser gravada per un detectiu bevent còctel negre d'estiu en un restaurant
- La ventada entra amb força i deixa ratxes que freguen els 130 km/h a Berga
- A l'os bru no li agrada la Cerdanya
- Obre un nou gimnàs 24h a Sant Fruitós: Sport Fitness Gym
- El pla de tarda a Montserrat que ara té més sentit: Escolania, videomapatge i posta de sol
- Carme Botifoll, exdirectora general d’Innovació de la Generalitat: «Vam fer l’impossible per Pirelli, però quan una multinacional vol tancar, tanca, i punt»
- Sense llum a Manresa: per què la ciutat s'ha quedat sense il·luminació durant una hora?