El racó de Figueres que apareix en una pel·lícula de Netflix
Neus Castellet
Figueres no només és mundialment coneguda per ser el bressol del geni surrealista Salvador Dalí i per allotjar el seu famós teatre-museu. La capital de l’Alt Empordà va més enllà de l’art i el surrealisme, també ha deixat la seua empremta en el món del cinema i la televisió, servint d’escenari per a diverses produccions. La seua rica arquitectura, els seus carrers històrics i el seu entorn natural han atret cineastes que han vist a la ciutat l’escenari perfecte per a les seues històries. Ara que està de moda visitar els llocs que apareixen a la gran pantalla, et diem quin és el racó de Figueres que apareix en una gran producció.
Una de les pel·lícules més emblemàtiques que ha utilitzat la ciutat com a teló de fons és 'El Perfume: Historia de un asesino' (2006). Diverses escenes d’aquesta producció internacional es van rodar als carrers del nucli antic de la ciutat, especialment a la plaça de l’Ajuntament i als carrerons adjacents.
Figueres, la París del segle XVIII
Aquestes zones, amb la seua arquitectura medieval i el seu aire de misteri, van resultar perfectes per recrear l’atmosfera del París del segle XVIII, on es desenvolupa part de la història.
Al director del film, Tom Tykwer, no només el va fascinar el repte de portar a la pantalla l’obra magna de Patrick Süskind, sinó que hi va projectar Catalunya com un magnífic escenari. De fet, a més de Figueres també hi apareix un barri de Girona i La Seu de Manresa.
La presó abandonada, a Netflix
La sèrie espanyola de Netflix 'Mano de hierro' també va triar la capital de l’Alt Empordà com a escenari. En concret, la presó, que està abandonada des del 2014. Allà es va realitzar un dels treballs d’exteriors més importants del capítol 3 d’aquest 'thriller' sobre el narcotràfic al port de Barcelona, carregat d’acció, venjances i traïcions.
