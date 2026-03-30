El racó de Figueres que apareix en una pel·lícula de Netflix

"Inmejorable": El restaurante de Figueres aclamado por su magret de pato

"Absolutamente delicioso": los elogios al mejor restaurante de Figueres según Tripadvisor

Plaça de l'Ajuntament de Figueres / Visit Figueres

Neus Castellet

Figueres no només és mundialment coneguda per ser el bressol del geni surrealista Salvador Dalí i per allotjar el seu famós teatre-museu. La capital de l’Alt Empordà va més enllà de l’art i el surrealisme, també ha deixat la seua empremta en el món del cinema i la televisió, servint d’escenari per a diverses produccions. La seua rica arquitectura, els seus carrers històrics i el seu entorn natural han atret cineastes que han vist a la ciutat l’escenari perfecte per a les seues històries. Ara que està de moda visitar els llocs que apareixen a la gran pantalla, et diem quin és el racó de Figueres que apareix en una gran producció.

Una de les pel·lícules més emblemàtiques que ha utilitzat la ciutat com a teló de fons és 'El Perfume: Historia de un asesino' (2006). Diverses escenes d’aquesta producció internacional es van rodar als carrers del nucli antic de la ciutat, especialment a la plaça de l’Ajuntament i als carrerons adjacents.

Figueres, la París del segle XVIII

Aquestes zones, amb la seua arquitectura medieval i el seu aire de misteri, van resultar perfectes per recrear l’atmosfera del París del segle XVIII, on es desenvolupa part de la història.

Al director del film, Tom Tykwer, no només el va fascinar el repte de portar a la pantalla l’obra magna de Patrick Süskind, sinó que hi va projectar Catalunya com un magnífic escenari. De fet, a més de Figueres també hi apareix un barri de Girona i La Seu de Manresa.

La presó abandonada, a Netflix

La sèrie espanyola de Netflix 'Mano de hierro' també va triar la capital de l’Alt Empordà com a escenari. En concret, la presó, que està abandonada des del 2014. Allà es va realitzar un dels treballs d’exteriors més importants del capítol 3 d’aquest 'thriller' sobre el narcotràfic al port de Barcelona, carregat d’acció, venjances i traïcions.

  1. Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: 'Hi ha alternatives al fast life: apostar per una vida més pausada, senzilla i serena
  2. Acomiaden una dona que estava de baixa per diabetis després de ser gravada per un detectiu bevent còctel negre d'estiu en un restaurant
  3. La ventada entra amb força i deixa ratxes que freguen els 130 km/h a Berga
  4. A l'os bru no li agrada la Cerdanya
  5. Obre un nou gimnàs 24h a Sant Fruitós: Sport Fitness Gym
  6. El pla de tarda a Montserrat que ara té més sentit: Escolania, videomapatge i posta de sol
  7. Carme Botifoll, exdirectora general d’Innovació de la Generalitat: «Vam fer l’impossible per Pirelli, però quan una multinacional vol tancar, tanca, i punt»
  8. Sense llum a Manresa: per què la ciutat s'ha quedat sense il·luminació durant una hora?

Un foc crema part de l’antic balneari en ruïnes de la Puda d'Olesa de Montserrat

En marxa la votació del Concurs de Cartells de la Patum 2026

El Baxi Manresa anuncia el fitxatge de l'escorta David Duke jr., procedent de la lliga australiana

Fundació Planes Corts: sis artistes locals exposen durant la Setmana Santa

L’Ajuntament de la Pobla de Claramunt inicia les renovacions dels parcs infantils del municipi

Súria dona el tret de sortida a la seva setmana gran amb la Fira de Rams i l’inici de les Caramelles

La 16a Trobada de Gegants de la Fira de Rams de Súria, en imatges

Racisme a ‘Harry Potter’: Paapa Essiedu, l’actor que interpreta Severus a la sèrie, amenaçat de mort
