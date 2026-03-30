El front diplomàtic busca una sortida
Adrià Rocha Cutiller
Els ministres d’Exteriors de Turquia, l’Aràbia Saudita i Egipte van arribar ahir a Islamabad (Pakistan) per a dos dies de reunions a quatre bandes amb l’objectiu de poder trobar una sortida diplomàtica i negociada a l’actual guerra. Les negociacions continuaran avui amb la tensió regional cada vegada més alta. "Els nostres homes esperen l’arribada dels soldats nord-americans per calar-los foc", va manifestar ahir el president del Parlament, Mohammad Bagher Ghalibaf, l’actual home fort dins de Teheran. Ghalibaf és qui suposadament lidera les negociacions amb Washington. Aquestes xerrades sempre han tingut la mediació de Turquia, el Pakistan i Egipte.
"Estic encantat d’anunciar que l’Iran ha permès el pas per Ormuz de 20 vaixells amb la bandera pakistanesa", va dir dissabte al vespre el ministre d’Exteriors pakistanès, Ishaq Dar, en un missatge a la xarxa social X. "Aquest és un gest constructiu de l’Iran, i és un clar missatge per a la pau i l’estabilitat regionals. La diplomàcia, el diàleg i les mesures per inspirar confiança són l’única manera d’avançar". A més dels tres països mediadors, a la reunió a Islamabad també hi assisteix una Aràbia Saudita que, davant els atacs constants iranians en contra dels països del golf, cada cop és més a prop d’afegir-se a la guerra en contra de Teheran.
