El Govern estudia revisar el PIB a la baixa
Els socis pressionen perquè Sánchez demani a la UE flexibilitat en les regles fiscals
Iván Gil
El conflicte a l'Orient Mitjà ho està canviant tot. Per això, el Govern ha decidit posposar la presentació dels Pressupostos, que havia fixat ara per a finals d'aquest mes. A l'àrea econòmica del Govern estan monitorant l'efecte en l'economia espanyola per si s'ha de modificar l'esborrany que va deixar llest la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, i que ara queda en mans del seu substitut, Arcadi España. A mesura que passen els dies, es contempla com una possibilitat cada vegada més factible que es pugui revisar a la baixa el PIB, segons fonts del departament d'Economia.
Tant el Fons Monetari Internacional (FMI) com l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) es van avançar rebaixant als seus informes les previsions de creixement d'Espanya per la guerra, moderant-la dues i una dècima, respectivament, conforme als seus anteriors pronòstics. El Banc d'Espanya, per la seva banda, apunta a una resistència més gran pel paquet anticrisi, si bé projecta escenaris "advers" o "sever" en funció "a la intensitat i durada del xoc energètic". Durant la seva compareixença al Congrés dimecres passat, Pedro Sánchez va xifrar les pèrdues per la guerra en 5.000 milions diaris.
"El dièsel i el gas han arribat a pujar un 35 i 95%, respectivament. L'Ibex 35 ha acumulat una caiguda del 9%. Això significa que les empreses espanyoles han perdut més de 100.000 milions d'euros en menys d'un mes", va apuntar el cap de l'Executiu. Amb tot, a la Moncloa confien en el "matalàs" que ofereixin les mesures del paquet anticrisi i que Espanya, apel·len a la resiliència de l'econòmica espanyola perquè Espanya "ha fet els deures" en matèria de sobirania energètica i demanen cautela davant la pluja d'informes a falta de saber quina serà la durada i intensitat de la guerra. Només durant el mes de març, la inflació es va disparar un punt per la guerra fins al 3,3%.
Un altre dels elements disruptors sobre el projecte previst és la possibilitat de plantejar-se una relaxació de les regles fiscals a Brussel·les, cosa que canviaria el marge per als comptes públics obligant a reajustar els Pressupostos. Des del PNB es pressiona perquè Sánchez reclami a la UE que es flexibilitzi la regla de despesa per fer front a la crisi.
A l'Executiu assenyalen que de moment els Vint-i-set no ho plantegen, però obren la porta que pugui empènyer-se aquest debat si s'estenen en el temps els efectes econòmics del conflicte. Després de la invasió russa d'Ucraïna també es van activar a més ajudes d'Estat.
Després de mobilitzar 5.000 milions d'euros en el primer paquet de mesures anticrisi, al Govern asseguren que estan disposats a aprovar futurs decrets en funció de l'evolució. Per això la portaveu al Congrés dels nacionalistes bascos, Maribel Vaquero, preguntés al cap de l'Executiu com es farà "tenint en compte que el creixement límit que li permeten les regles de despesa és d'aproximadament un 3,5%, tenint en compte també que el deute de l'Estat és alt, i que a més compta amb un dèficit rellevant, que haurà de reduir progressivament".
Pressupostos
El substitut de Montero serà l’encarregat de perfilar els Pressupostos i presentar-los. A la Moncloa han justificat que es posin en parèntesi els comptes públics perquè la situació econòmica s’ajusti als citats Pressupostos.
Els primers Pressupostos de la legislatura es continuen fent esperar. En el Govern entenen que si la guerra es prolonga i la inflació continua escalant es podran prendre decisions de segona ronda al si de la UE, sense descartar-se l'activació de la clàusula d'escapament o fins i tot ajuts d'Estat. Qüestions que no només afectarien de ple el disseny a futur del pla de resposta a la crisi, sinó als mateixos Pressupostos. Al marge del que es decideixi a la UE, el Govern té un marge addicional perquè encara no ha sol·licitat la clàusula d'escapament que permet Europa per a la despesa en defensa, compromès en el 2,1% del PIB.
Subscriu-te per seguir llegint
- El petit poble del Pirineu que ha aconseguit atreure 35 nous veïns amb habitatge públic i acords amb propietaris privats: gairebé 200 habitants i un alcalde compromès
- Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: 'Hi ha alternatives al fast life: apostar per una vida més pausada, senzilla i serena
- Acomiaden una dona que estava de baixa per diabetis després de ser gravada per un detectiu bevent còctel negre d'estiu en un restaurant
- A l'os bru no li agrada la Cerdanya
- La travessa única de tot el Pirineu amb esquís
- Aspectes desconeguts del cas dels germans de Manresa Òrrit Pires surten a la llum en l'acte institucional de record als desapareguts
- Donar el pis als fills sense passar per Hisenda: l’avantatge fiscal que poden aprofitar els majors de 65 anys
- El Moianès guanyarà una C-59 més directa en dos anys i mig amb la variant de Sant Feliu