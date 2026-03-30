Conflicte regional
L’illa de Kharg, clau en el tancament de l’estret d’Ormuz i l’economia de l’Iran
La República Islàmica ha anunciat que atacarà qualsevol embarcació d’un país aliat dels EUA i d’Israel que intenti creuar el pas, però els seus vaixells han continuat circulant
Adrià Rocha Cutiller
El nou líder suprem iranià, l’aiatol·là Mojtaba Khamenei – fill de l ’assassinat Ali Khamenei– ho va anunciar clarament en el seu primer discurs a la nació: «L’Iran mantindrà tancat l’estret d’Ormuz», per on passa prop del 20% del comerç de cru mundial.
Des de l’inici de la guerra, el 28 de febrer, el país persa, tot i que no ha admès tots els atacs, ha colpejat almenys 16 embarcacions a la regió, mentrestant, per descomptat, ha bombardejat diàriamentKuwait, Bahrain, Qatar, Emirats Àrabs Units, Aràbia Saudita i Oman, tots països clau en el trànsit i producció de petroli al golf Pèrsic.
Les amenaces i cops – també contra estacions petrolíferes de tots aquests països – han fet efecte: la circulació per l’ estret d’ Ormuz s’ha parat gairebé per complet i els preus mundials del cru s’han disparat.
«La guerra al Pròxim Orient està creant la disrupció de subministrament de petroli més gran de la història», ha declarat aquesta setmana l’ Agència Internacional de l’Energia (AIE).
Però no tot el tràfic per Ormuz ha parat. L’Iran ha permès el pas de barcos de països amics, com l’ Índia, i segons mostren imatges de satèl·lit dels últims dies, ha mantingut constants i estables les seves pròpies exportacions de petroli, dirigides sobretot a una Xina que en els últims anys de dures sancions econòmiques occidentals contra Teheran s’ha convertit en la gran compradora de petroli persa.
El motiu del manteniment de les exportacions perses és que, evidentment, l’Iran no ataca les seves pròpies embarcacions però, també, una petita illa –territori iranià– pocs quilòmetres a l’est de Bahrain. Es tracta de l’ illa de Jarg, a través de la qual l’Iran exporta prop del 90% de tot el seu cru.
El lloc, encara durant l’època de l’Iran imperial, abans de la revolució islàmica del 1979, era el punt d’exportació de petroli més important del país, la costa del qual al golf Pèrsic és escarpada, rocosa, difícil i no permet l’entrada de grans barcos de càrrega i petrolers transatlàntics. La infraestructura petrolífera de Jarg va ser destruïda gairebé per complet durant la guerra contra l’Iraq de la dècada dels 80, i reconstruïda anys després.
Lloc segur
Ara és el gran punt clau en l’economia de la República Islàmica. Un atac contra ella acabaria amb tota la capacitat iraniana d’exportar petroli durant mesos o fins i tot anys, segons experts, i posaria en un enorme compromís Teheran.
Però això no ha passat. Ni Israel ni els Estats Units, amb els seus atacs constants contra Teheran, ha tocat en cap ocasió l’illa de Jark, les funcions del qual no només continuen intactes, sinó que amb prou feines res ha canviat allà des de l’inici de la guerra.
«¡Patria o mort! Qualsevol agressió contra territori de les illes iranianes eliminarà tota forma de límit en els nostres atacs. Abandonarem tota contenció, i farem que el golf Pèrsic flueixi amb la sang dels invasors. I la sang dels soldats nord-americans serà responsabilitat personal del president dels EUA, Donald Trump», va dir aquest dijous el president del Parlament iranià, Mohammed Bagher Ghalibaf. L’home, juntament amb el líder del Consell de Seguretat Nacional persa , AliLarijaní, és qui dirigeix la guerra dins dels cercles de poder de Teheran, segons els experts.
Els motius pels quals Washington i Tel Aviv s’han apartat, fins al moment, de Jark, són simples: amb els preus globals del petroli pujant imparables, una inhabilitació de l’illa no faria altra cosa que limitar encara més les quantitats de cru disponibles al mercat. Com a mínimoferta, preus més alts, i una afectació més duradora d’aquesta guerra en tota l’ economia mundial.
«L’Iran està jugant a llarg termini – escriu al ‘ Financial Times’ l’expert iranià ValíNasr. En la guerra, la geografia és tan important com la tecnologia. L’Iran controla tota la costa nord del golf Pèrsic, amb la qual cosa aconsegueix dominar els jaciments energètics de la costa sud i tot el trànsit marítim. L’Iran es troba així en una posició privilegiada per exercir pressió sobre l’economia global des dels dos costats de la península Aràbiga. Els que avui governen l’Iran són veterans de les guerres asimètriques de l’Iraq i Síria. Ara apliquen la mateixa estratègia per combatre els Estats Units al camp de batalla de l’economia global».
