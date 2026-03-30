Indignació internacional després que Israel veti el patriarca llatí a Jerusalem
Espanya, Itàlia i França condemnen la decisió, un «precedent gravíssim» per a l’autoritat catòlica / Netanyahu justifica la mesura per "seguretat"
Irene Savio
El matí del Diumenge de Rams a Jerusalem acostuma a fer olor d’encens i branques d’olivera batudes pel vent. Però ahir el que es respirava era l’aire gèlid d’un veto. En un gest inèdit i trencador amb els delicats equilibris amb la comunitat cristiana, la litúrgia de la Passió es va quedar òrfena. La policia israeliana va impedir el pas al cardenal Pierbattista Pizzaballa i al Custodi de Terra Santa, Francesco Ielpo, quan es dirigien de manera privada i sense cap pompa a celebrar la missa al Sant Sepulcre, segons van denunciar.
L’incident no és només una fricció administrativa en una guàrdia militar. És un "precedent gravíssim" i un fet que passa "per primera vegada en segles", segons un comunicat del Patriarcat Llatí, que també ho va qualificar de mesura "manifestament irraonable" i desproporcionada. Segons el que s’ha relatat, la principal autoritat catòlica a Terra Santa al país, que des de l’inici de la guerra ha acatat moltes de les restriccions imposades per les autoritats israelianes, i el seu acompanyant, es van veure obligats a fer mitja volta davant la intransigència policial.
Màxima fricció diplomàtica
Aquest cop de porta als nassos de la Santa Seu arriba en un moment de màxima fricció diplomàtica al triangle Jerusalem-Washington-Roma. La relació entre el govern de Benjamin Netanyahu, l’administració de Donald Trump i el Vaticà s’està tensant com en els pitjors moments. No és un secret que la sintonia és nul·la. Fa tot just uns dies, la influent revista jesuïta America, brúixola moral per a milions de catòlics, publicava un editorial demolidor sobre el futur de l’Església sota el mandat nord-americà. "El Govern dels Estats Units està en guerra amb l’Església catòlica", el van titular.
La tensió no és només institucional, és física i territorial. A Cisjordània, la violència dels colons israelians s’ha encès en diverses ocasions aquestes últimes setmanes a Taibe, l’últim bastió cristià de Palestina. Segons dades de l’agència de l’ONU per als assumptes humanitaris (OCHA), els atacs a propietats i camps de cultiu en aquesta zona han augmentat un 40% en els últims sis mesos, dibuixant un mapa d’hostilitat creixent.
La notícia del veto a Jerusalem va córrer pel Mediterrani fins arribar a Roma, on la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, va reaccionar amb una duresa poc habitual cap a un aliat tradicional. El Govern italià va expressar la seva "proximitat" al cardenal Pizzaballa i al pare Ielpo. El que ha passat, va afegir, "constitueix una ofensa no només per als creients, sinó per a cada comunitat que reconegui la llibertat religiosa". La líder italiana també va recordar que el Sant Sepulcre és el cor de la cristiandat i per això, "ha de ser preservat i protegit".
Més dur encara va ser el ministre d’Exteriors d’Itàlia, Antonio Tajani. "És inacceptable [...] la primera vegada", va escriure en un missatge a les xarxes socials. "He donat instruccions immediates al nostre ambaixador a Israel per expressar a les autoritats de Tel-Aviv la protesta del Govern i confirmar la posició italiana en defensa, sempre i en tota circumstància, de la llibertat de religió", va afegir.
Per la seva banda, el primer ministre d’Israel va assegurar que hi ha "motius de seguretat" i va justificar que la policia d’Israel impedís al cardenal l’entrada al Sant Sepulcre. "No hi va haver mala intenció", va afirmar l’oficina de Netanyahu a través de la xarxa X.
El primer ministre va assegurar que les "forces de seguretat israelianes estan elaborant un pla perquè els líders eclesiàstics puguin celebrar els seus oficis al lloc sagrat durant els pròxims dies".
La desaprovació de Roma i la Santa Seu va anar acompanyada de declaracions de líders internacionals que van condemnar l’actuació i van expressar la seva preocupació pel creixent control sobre els llocs sagrats de Jerusalem. En aquesta línia, el president francès, Emmanuel Macron, va advertir de l’"augment de les violacions de l’estatus dels llocs sants a Jerusalem". El president del Govern, Pedro Sánchez, també va mostrar el seu rebuig a l’"atac injustificat a la llibertat religiosa" i va exigir a Israel que "respecti la diversitat de credos i el dret internacional".
Una de les reaccions que resulten més inusuals és la de l’ambaixador nord-americà a Israel, Mike Huckabee, habitualment alineat amb les posicions del Govern israelià. "La decisió presa per la Policia Nacional d’Israel d’impedir l’entrada del patriarca llatí [...] constitueix un desafortunat excés que ja està tenint importants repercussions en àmbit mundial", va afirmar a X. Va afegir, a més, que "resulta difícil comprendre o justificar que s’impedeixi al patriarca entrar a l’església el Diumenge de Rams per a una cerimònia privada".
En un altre desafiament internacional, Netanyahu va dir ahir haver "ordenat ampliar encara més la zona de seguretat existent" al sud del Líban, anticipant una ocupació militar israeliana més gran del sud d’aquest país veí.
- El petit poble del Pirineu que ha aconseguit atreure 35 nous veïns amb habitatge públic i acords amb propietaris privats: gairebé 200 habitants i un alcalde compromès
- Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: 'Hi ha alternatives al fast life: apostar per una vida més pausada, senzilla i serena
- Acomiaden una dona que estava de baixa per diabetis després de ser gravada per un detectiu bevent còctel negre d'estiu en un restaurant
- A l'os bru no li agrada la Cerdanya
- La travessa única de tot el Pirineu amb esquís
- Aspectes desconeguts del cas dels germans de Manresa Òrrit Pires surten a la llum en l'acte institucional de record als desapareguts
- Donar el pis als fills sense passar per Hisenda: l’avantatge fiscal que poden aprofitar els majors de 65 anys
- El Moianès guanyarà una C-59 més directa en dos anys i mig amb la variant de Sant Feliu