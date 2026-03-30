Orient Pròxim
Israel aprova imposar la pena de mort als palestins condemnats per assassinat
Les organitzacions de drets humans denuncien que la mesura s’aplicarà a la pràctica als palestins i no als ciutadans jueus israelians
Andrea López-Tomàs
El gir a la dreta d’Israel és innegable. La Knesset, el Parlament israelià, ha aprovat aquest dilluns una polèmica reforma legal que permet la pena de mort per als culpables d’«assassinat terrorista». A la pràctica, a causa de com està redactat el projecte de llei, condemna gairebé exclusivament els atacs considerats terroristes perpetrats per persones palestines. La càrrega ideològica de la prova que imposa, en aplicar-se el penjament a qui hagi assassinat una persona «amb la intenció de negar l’existència de l’Estat d’Israel», fa que la seva aplicació al terrorisme nacionalista jueu sigui difícil, sinó impossible. Organitzacions de drets humans, com Amnistia Internacional, ja han denunciat que es convertirà en «una altra eina discriminatòria en el sistema d’apartheid d’Israel».
La proposta legislativa ha estat impulsada pel partit Poder Judío liderat pel ministre de Seguretat Nacional, l’ultradretà Itamar Ben Gvir, i el diputat Nissim Vaturi, del Likud del primer ministre Binyamín Netanyahu. Després de superar diverses aprovacions a la Knesset, el text ha arribat a la lectura final fins a rebre 62 vots a favor i 48 en contra. Alguns membres de l'oposició han votat a favor. La llei ara és aplicable a qualsevol territori que Israel controla de facto, incloent-hi Cisjordània, Jerusalem Est i el 53% de la Franja de Gaza. No s’aplica als milicians de Hamàs que van perpetrar l’atac del 7 d’octubre de 2023. S’està impulsant un projecte de llei que creï un tribunal específic per a ells.
Advertiments de l’Exèrcit
Malgrat la pressió exterior, la Knesset ha aprovat una llei que dona una àmplia flexibilitat al tribunal. La cort podrà imposar la pena de mort fins i tot si la fiscalia no la sol·licita, i tampoc no es requerirà el consentiment unànime dels jutges per imposar-la. El tribunal pot obtenir el permís per, en lloc de la pena capital, imposar cadena perpètua si troba «raons especials» o si hi ha circumstàncies especials sense aclarir quines serien. L’oposició també ha vingut de l’interior d’Israel. D’una banda, la representant del ministeri de Justícia, l’advocada Lilach Wagner, va qualificar de «molt problemàtic» l’establiment de la pena de mort a la Cisjordània ocupada a través de la legislació civil durant les deliberacions del Comitè de Seguretat Nacional.
Al seu torn, diversos representants castrenses van advertir que el text contradiu els tractats internacionals que Israel ha signat. El ministeri d’Exteriors ha afirmat que les esmenes no aborden completament les dificultats polítiques i jurídiques que planteja la llei en l’àmbit internacional. El Consell de Seguretat Nacional es va oposar a la proposta, amb la qual Netanyahu tampoc no estava satisfet. Davant del creixent aïllament d’Israel en el panorama internacional, el primer ministre va pressionar per suavitzar algunes clàusules que podrien considerar-se inconstitucionals o contràries al dret internacional. Entre aquestes, hi havia la que exigia que els residents de Cisjordània fossin jutjats només en tribunals militars, o la que donava als jutges la facultat discrecional d’imposar cadena perpètua en lloc de la pena capital.
Oposició europea
Finalment, es va eliminar la redacció original que estipulava que la llei s’aplicaria a qualsevol persona que perjudiqués un ciutadà o resident israelià. Malgrat aquests canvis, organitzacions internacionals i països europeus han denunciat la gravetat de la norma. Aquest diumenge els ministeris d’Exteriors d’Alemanya, França, Itàlia i el Regne Unit expressaven en un comunicat conjunt la seva «profunda preocupació» pel que encara era un projecte de llei. «Ens preocupa especialment el seu caràcter discriminatori de facto; la seva aprovació posaria en risc els compromisos d’Israel amb els principis democràtics», han declarat. «El Consell d’Europa s’oposa a la pena de mort a tot arreu i sota qualsevol circumstància», va declarar el seu president, Alain Berset, diumenge.
«Aquestes esmenes impliquen que el càstig més extrem i irrevocable s’està reservant per als palestins i s’està utilitzant com a arma contra ells», va dir Amnistia al febrer. També aleshores una dotzena d’experts en drets humans de les Nacions Unides van argumentar que la legislació eliminaria la discrecionalitat judicial i fiscal i impediria que els tribunals consideressin «les circumstàncies individuals, inclosos els factors atenuants, i que imposessin una sentència proporcional al delicte». Després de la seva aprovació, el projecte de llei probablement s’enfrontarà a una impugnació legal i arribi al Tribunal Suprem. La mateixa cort que Netanyahu i els seus aliats ultradretans intenten debilitar des de la seva arribada al poder.
