Netanyahu recula i atorga al patriarca llatí accés "ple i immediat" al Sant Sepulcre
Espanya convoca una representant israeliana per protestar per la missa vetada a Jerusalem
El primer ministre israelià, Benjamí Netanyahu, va revocar la matinada d’aquest dilluns la prohibició d’entrada al Sant Sepulcre a la màxima autoritat catòlica a Terra Santa, el patriarca llatí Pierbattista Pizzaballa, i va dir que pot "celebrar serveis religiosos segons desitgi". "He donat instruccions a les autoritats competents perquè es concedeixi al cardenal Pierbattista Pizzaballa, patriarca llatí, accés ple i immediat a l’Església del Sant Sepulcre a Jerusalem", va dir Netanyahu a X en un nou comunicat anit, després d’haver justificat el seu veto a la basílica per motius de "seguretat".
Pizzaballa va voler oficiar ahir durant el Diumenge de Rams una benedicció i una missa privada, amb només tres persones més, a la Basílica del Sant Sepulcre. La policia israeliana li ho va impedir, tot i que respectava les restriccions de seguretat que limiten l’aforament a 50 persones a causa de la guerra amb l’Iran.
La consternació internacional va ser immediata, amb líders europeus a Itàlia, França, Hongria, Espanya o Portugal condemnant la mesura adoptada pel Govern israelià, però també amb el mateix ambaixador dels EUA a Israel, Mike Huckabee, que va assenyalar que amb la pregària jueva les autoritats israelianes no estaven sent igual de restrictives. "Les esglésies, les sinagogues i les mesquites de Jerusalem compleixen la restricció de 50 persones o menys. Costa d’entendre o justificar que s’impedeixi al Patriarca entrar a l’església el Diumenge de Rams per a una cerimònia privada", va dir Huckabee a X, després d’argumentar que "els quatre representants de l’Església Catòlica estaven molt per sota" del límit de 50 persones.
El Sant Sepulcre, situat a la Ciutat Vella de Jerusalem, és considerat el lloc més sagrat de la cristiandat. Segons la tradició, allotja tant el lloc de la crucifixió de Jesús (Gòlgota) com la tomba buida on va ser sepultat i va ressuscitar. La situació a la basílica ha estat marcada per tensions contínues a conseqüència de les tensions entre les comunitats religioses de Jerusalem i la guerra al Pròxim Orient. Finalment, s’ha ordenat l’accés ple i immediat per a les autoritats catòliques i els serveis religiosos, tot i que la zona ha experimentat tancaments temporals previs recurrents a causa de l’impacte de míssils als voltants.
El ministre d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, ha explicat aquest dilluns que l’encarregada de negocis d’Israel a Espanya ha estat convocada a la seu del seu ministeri per traslladar-li oficialment la "protesta" del Govern espanyol per la missa vetada a Jerusalem.
En declaracions a RAC1, Albares ha deplorat que la policia d’Israel impedís ahir al patriarca llatí de Jerusalem, el cardenal Pierbattista Pizzaballa, oficiar la missa del Diumenge de Rams al Sant Sepulcre, una mesura que el primer ministre israelià, Benjamí Netanyahu, va justificar per presumptes motius de seguretat. "Hem convocat l’encarregada de negocis d’Israel, aquest matí, al Ministeri d’Afers Exteriors, per traslladar-li la nostra protesta, per indicar-li que això no es pot tornar a repetir, que el culte catòlic s’ha de poder celebrar amb normalitat, com s’ha celebrat històricament sempre", ha explicat Albares.
