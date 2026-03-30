El jutge sol·licita accedir als comptes bancaris de Montoro
La diligència amb la qual es busquen pagaments sospitosos afecta deu persones físiques més a part de l’exministre i una desena d’empreses
Cristina Gallardo
El jutge de Tarragona Rubén Rus, que instrueix el cas Montoro contra l’exministre del PP i altres ex alts càrrecs d’Hisenda per un suposat tràfic d’influències per aconseguir normes tributàries beneficioses, compta des del 16 de febrer amb un contundent informe de l’Agència Tributària que xifra en 35,5 milions els ingressos d’Equipo Económico, el despatx des del qual s’haurien comès els presumptes delictes.
L’informe amb un contingut de què va donar compte al seu dia aquesta redacció revela altres dades rellevants, com la "destacada amortització d’una hipoteca" per part de qui va ser el responsable d’Hisenda en el Govern de José María Aznar i Mariano Rajoy en relació amb els ingressos coneguts, i això malgrat que els investigadors reconeixen que no se’ls van facilitar els comptes bancaris en què Montoro, el seu germà i altres investigats consten "com a titular o autoritzat" per poder endinsar-se en les indagacions.
És per aquesta raó que el cap de la Unitat de Suport d’Hisenda a la Fiscalia Anticorrupció va sotmetre a consideració del jutge "la conveniència" d’obtenir l’accés a tots els seus comptes i productes bancaris, una cosa que des de l’òrgan judicial no s’ha trigat a concedir. En aquest sentit, segons una diligència firmada pel lletrat d’administració de justícia adscrit al jutjat a què ha tingut accés EL PERIÓDICO, i que té data del 18 de març, es requereix a diferents entitats financeres poder "conèixer els productes bancaris en els quals figurin vinculats" fins a 11 persones físiques i deu empreses. A més dels comptes de Cristóbal Montoro, se sol·liciten els relacionats amb la seva dona, Beatriz Blázquez, i amb el seu germà Ricardo.
Fins al moment, Hisenda només ha pogut localitzar dues transferències que va realitzar a la dona de l’exministre el despatx que ell mateix va fundar, Equipo Económico, "efectuades fora del període en què formalment Montoro havia abandonat l’accionariat del despatx". Una d’aquestes es va ingressar en un compte del BBVA l’octubre del 2008 per favor de 3.211 euros amb el concepte "transferències"; mentre que la segona, al mateix banc però el setembre del 2010, va ser de 6.238 euros.
Es reclamen també els comptes de diversos acusats, entre els quals hi ha Pilar Platero (sotssecretària d’Estat de Pressupostos i Despeses entre el 2011 i el 2016), Felipe Martínez Rico (sotssecretari d’Hisenda i Funció Pública nomenat per Montoro el 2016), Ricardo Martínez Rico, Manuel de Vicente Tutor Rodríguez i Francisco Piedras (socis d’Equipo Económico) i Covadonga Gómez Garrido. Aquesta última va treballar al departament d’administració d’Equipo Económico i, entre el 2009 i el 2017, va rebre ingressos de les empreses de la resta de socis i figura com a apoderada o representant en pràcticament totes les empreses presumptament instrumentals vinculades als socis del despatx.
Empreses instrumentales
Per això també se sol·licita informació bancària sobre Equipo Económico i nou empreses més: Global de Asesoramiento Financiero, Sociedad de Servicios i Asesoramiento Limacar, Tutman Fiscalía, Econodos, Falumar Inversiones, Plataforma de Soluciones Jurídicas, White Light Solutions i Piro Yield.
Segons la fiscal Anticorrupció Carmen García Cerdá, hi ha sospites que aquestes societats van servir als investigats per repartir els beneficis que van obtenir per influir davant Hisenda en favor de reformes legislatives favorables per a empreses gasístiques englobades en l’Associació de Fabricants de Gasos Industrials i Medicinals (AGGIM).
Cobraments fraccionats
L’accés a tots els comptes bancaris requerits busca endinsar-se en la tesi ja assenyalada per Hisenda en el seu primer informe, en el qual s’apunta que Equipo Económico tenia una manera de cobrar per imports fragmentats que "seria indiciàriament instada pel despatx investigat i es curaria amb un indiciari diferiment en els pagaments sota la cobertura formal d’una prima d’èxit". Això permetria distanciar-los del seu origen temporal.
En aquesta causa s’investiguen delictes de suborn, frau contra l’administració pública, prevaricació, tràfic d’influències, negociacions prohibides, corrupció en els negocis i falsedat documental. El jutge ha acceptat la petició d’Anticorrupció per prorrogar la instrucció i poder practicar diverses diligències, entre les quals es troben les que van dirigides a conèixer l’activitat bancària dels investigats i els seus familiars més directes.
En un recurs presentat després de l’entrega de l’informe d’Hisenda, l’advocat Carlos Luis Rubio Soler retreu al fiscal que se sol·licitin nous manaments i requeriments "continuant amb el viatge emprès enlloc" que suposa la causa per a aquesta defensa.
