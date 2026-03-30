Cinc milions d’espanyols afectats
Migranya: causes, símptomes i tractaments de la malaltia més comuna del món
Aquesta malaltia neurològica es manifesta amb un mal de cap intens o greu i és de les més incapacitants del món
Beatriz Pérez
Barcelona
Uns cinc milions d’espanyols (900.000 catalans) tenen migranya, una malaltia neurològica que es manifesta en un mal de cap intens o greu. Els malalts triguen una mitjana de cinc anys a accedir a un tractament adequat, a causa de l’infradiagnòstic i a les barreres a la prescripció. Aquestes són les principals característiques d’una de les malalties més incapacitants.
