El pacte per reparar les víctimes d’abusos en l’Església es firma avui
L’acord serà rubricat per Bolaños en nom del Govern, el president de la Conferència Episcopal i el Defensor del Poble
El Govern i la Conferència Episcopal firmaran aquest dilluns el protocol per indemnitzar les víctimes d’abusos sexuals en l’àmbit de l’Església, juntament amb el Defensor del Poble. Aquest acord té com a finalitat mirar de reparar unes víctimes que no poden recórrer a la justícia perquè els seus casos ja han prescrit.
A les 11 del matí d’aquest dilluns està prevista la rúbrica del sistema de reparació d’abusos sexuals, segons va anunciar ahir a les xarxes socials el Defensor del Poble, Ángel Gabilondo. L’acord serà firmat pel ministre de la Presidència, Félix Bolaños; el president de la Conferència Episcopal Espanyola, Luis Argüello; el president de la Conferència Espanyola de Religiosos (CONFER), Jesús Díaz Sariego i Ángel Gabilondo.
L’acord perquè l’Església assumeixi el cost de les indemnitzacions pels casos de pederàstia prescrits, amb un sistema d’arbitratge, es va anunciar el 8 de gener.
El ministre de Justícia i Presidència, Félix Bolaños, va firmar un conveni amb Argüello i amb Díaz Sariego, en què es recordava que el Defensor del Poble revisaria cada cas i fixaria les quanties de les compensacions.
Tensions
La firma definitiva del protocol arriba després d’un procés de negociació entre el Govern i l’Església, marcat per tensions. De fet, tot just deu dies abans d’aquest anunci, la jerarquia eclesiàstica havia paralitzat l’acord per discrepàncies al voltant de les indemnitzacions previstes.
