El BOE ho confirma: així quedaran les noves taxes turístiques a Catalunya des d’aquest dimecres

Els visitants que pernoctin als allotjaments de Barcelona arribaran a pagar fins al triple del que paguen ara per persona i nit

Turistes visitant Girona en plena onada de calor. / Arxiu

Oriol García Dot

Aquest passat dia 23, el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) ha anunciat una modificació de l’impost sobre les estades en establiments turístics i la creació de la taxa pel servei de gestió i recaptació del recàrrec municipal de l’impost. Aquesta modificació rep el nom de Llei 2/2026, de 6 de març.

Aquesta nova llei es divideix en dues grans modificacions. En primer lloc, hi ha una "modificació de la Llei 5/2017, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni".

La segona part d’aquesta nova normativa correspon a la modificació del "text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya". Aquestes dues modificacions entraran en vigor a partir d’aquest dimecres, 1 d’abril.

Repartiment d’ingressos

En la primera part de la nova llei, el BOE anuncia l’afectació dels ingressos derivats de l’impost sobre les estades en establiments turístics. A l’antiga Llei 5/2017, la normativa dictava que el 100% d’aquests ingressos anaven al Fons per al Foment del Turisme. Amb aquesta modificació, els ingressos es reparteixen de la manera següent: el 25% va a polítiques de la Generalitat de Catalunya en els àmbits de l’habitatge i el 75% restant acaba al Fons per al Foment del Turisme.

D’aquest 75% d’ingressos que van al Fons per al Foment del Turisme, el 50% acaba als municipis on hi ha els allotjaments i equipaments; en el cas del territori d’Aran, aquest 50% acaba al Conselh Generau d'Aran; finalment, la resta dels ingressos del fons es destinaran a l’òrgan o ens de la Generalitat competents en matèria de turisme.

Modificació de les tarifes

També s’han modificat les tarifes que representen els preus de l’impost turístic per persona i per nit. En l’anterior normativa, les tarifes per a la ciutat de Barcelona i per a la resta de Catalunya eren relativament semblants i no superaven els 2,25 euros. Les tarifes especials aplicades per a hotels de cinc estrelles, quatre estrelles i altres tipus d’establiments no superaven els 5 euros.

Després d’aquesta modificació, les tarifes de la ciutat de Barcelona arribaran a 7 i 10 euros respectivament, mentre que les de la resta de Catalunya arribaran fins als 4,50 euros. Però a partir de l’1 d’abril de 2027, tornaran a pujar totes excepte les de Barcelona —que ja hauran pujat de cop aquest 1 d’abril—, fins a arribar als 6 euros en alguns establiments. El BOE aclareix que aquestes tarifes es destinaran al municipi que les imposa.

L’article explica a què es destinaran els recursos del Fons per al Foment del Turisme. Principalment, a la sostenibilitat i reducció de l’impacte ambiental, la desestacionalització del turisme, la millora d’infraestructures i serveis, la digitalització i la intel·ligència turística i el reforç de la inspecció i el control.

Taxa per als ajuntaments

La segona part de la normativa inclou que la Generalitat introduirà una nova taxa de l’1,20%, que hauran de pagar els ajuntaments per la gestió i recaptació del recàrrec municipal de l’impost turístic per part de l’Agència Tributària de Catalunya. És important saber que la taxa s’aplica només sobre el que es recapta del recàrrec municipal i la paguen els ajuntaments que hagin aprovat aquest recàrrec.

Finalment, aquesta nova normativa deroga les lleis següents: "El Decret llei 6/2025, de 25 de març, pel qual s’adopten mesures urgents en matèria de l’impost sobre les estades en establiments turístics. El Decret llei 10/2025, de 13 de maig, pel qual s’adopten mesures urgents en matèria de l’impost sobre les estades en establiments turístics. La disposició addicional del Decret llei 21/2025, de 14 d’octubre, de mesures urgents de suport al sector agrari i forestal".

La Cerdanya estrena l'Oncomarxa: les claus sobre jornada esportiva per la lluita contra el càncer

El TSJC ordena executar provisionalment la sentència que anul·la bona part del decret de règim lingüístic educatiu

Netanyahu recula i atorga al patriarca llatí accés "ple i immediat" al Sant Sepulcre

Cura dels infants al Solsonès: els homes també existeixen

Comprar una casa requereix 7,5 anys de sou, el doble que als 80

Debat polític a Solsona per la construcció de pisos de protecció al carrer Gaudí

Així funciona l'app per a gent gran que vol prevenir la solitud a Oliana

Tracking Pixel Contents