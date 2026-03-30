Trump veu possible un acord amb el "nou i més raonable" règim de l’Iran, però amenaça de destruir el que queda dret

El president dels EUA insisteix que podria atacar plantes dessalinitzadores i instal·lacions elèctriques i petrolieres si no hi ha un pacte aviat

Donald Trump, president d'Estats Units. / Will Oliver - Pool via CNP / Zuma Press / Contacto

El Periódico

Nueva York

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha assegurat aquest dilluns que Washington manté "converses serioses" amb el que ha qualificat de "nou i més raonable règim" a l’Iran. Tanmateix, ha afegit immediatament que pensa continuar amb les infraestructures elèctriques i petrolieres del país persa si no s’arriba aviat a un acord.

Trump ha advertit que, si fracassen les negociacions i l’estret d’Ormuz continua tancat a la navegació, la seva Administració destruirà "tot el que queda dret", inclosa l'illa de Jark, clau per a les exportacions iranianes d’hidrocarburs. Segons ha dit, tot i que s’han produït "grans avenços" en el diàleg, veu poc probable un pacte immediat pocs dies abans que expiri la suspensió dels atacs contra les centrals elèctriques a canvi de la reobertura del pas marítim.

"Si per alguna raó no s’arriba aviat a un acord, cosa que és probable, i si l’estret d’Ormuz no s’obre immediatament, conclourem la nostra estimada estada a l’Iran destruint completament totes les seves centrals elèctriques, pous petrolífers", ha afirmat el mandatari nord-americà. Trump ha afegit, a més, que "possiblement" també atacaran les plantes dessalinitzadores, que, segons ell, "deliberadament" encara no han estat objectiu de les seves forces.

Dubtes sobre el diàleg

El president nord-americà ha emmarcat aquesta amenaça com una represàlia pels "nombrosos soldats i altres persones" que, a parer seu, l’Iran ha matat durant els 47 anys de "regnat del terror" de l’anterior règim. Amb aquest missatge, la Casa Blanca insisteix a presentar-se disposada a negociar, però al mateix temps manté la pressió militar i energètica sobre Teheran.

Hores abans, Trump també havia dit que el seu país estava en converses serioses amb un règim iranià "nou i més raonable" i havia reiterat la possibilitat de destruir instal·lacions elèctriques, petrolieres i fins i tot l'illa de Jark si no hi havia acord i si Ormuz continuava tancat. En aquest mateix missatge, va deixar oberta la porta a atacar també les dessalinitzadores.

Mentrestant, les autoritats iranianes han tornat a negar que existeixin contactes directes amb Washington i han posat en dubte que Trump tingui un interès real a tancar un acord. El portaveu del Ministeri d’Afers Exteriors, Esmaeil Baqaei, sí que ha confirmat contactes a través de tercers, però ha lamentat que les primeres propostes remeses des dels Estats Units no són raonables.

  1. Acomiaden una dona que estava de baixa per diabetis després de ser gravada per un detectiu bevent còctel negre d'estiu en un restaurant
  2. Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: 'Hi ha alternatives al fast life: apostar per una vida més pausada, senzilla i serena
  3. La ventada entra amb força i deixa ratxes que freguen els 130 km/h a Berga
  4. A l'os bru no li agrada la Cerdanya
  5. Manresa renunciarà a reformar el Nou Congost i apostarà per un altre pavelló
  6. Obre un nou gimnàs 24h a Sant Fruitós: Sport Fitness Gym
  7. Han de rescatar al Bruc dues persones que feien ràpel i van quedar penjades a 100 metres d'alçada
  8. El pla de tarda a Montserrat que ara té més sentit: Escolania, videomapatge i posta de sol

El santuari de Joncadella acollirà el tradicional aplec del dilluns de Pasqua amb activitats tot el matí

La ‘Gran Avinguda’ de Barcelona que anhelava Maragall abans dels Jocs Olímpics surt del calaix quatre dècades després

Sallent ensenya les obres de la nova residència per a la gent gran a futurs usuaris

Erik Noya, campió de la Copa d’Espanya de Velocitat disputada a Càceres: “Baixar dels cinc és gairebé el més important”

La preocupació pel consum de begudes energètiques en menors: "De tants anys i tantes llaunes, jo crec que ja m'he acostumat"

La Generalitat compromet abans de l'estiu del 2028 els 6 milions per a la Fàbrica Nova sumats als 4 que ha posat ara

