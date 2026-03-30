Guerra a l’Orient Mitjà
Trump veu possible un acord amb el "nou i més raonable" règim de l’Iran, però amenaça de destruir el que queda dret
El president dels EUA insisteix que podria atacar plantes dessalinitzadores i instal·lacions elèctriques i petrolieres si no hi ha un pacte aviat
El Periódico
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha assegurat aquest dilluns que Washington manté "converses serioses" amb el que ha qualificat de "nou i més raonable règim" a l’Iran. Tanmateix, ha afegit immediatament que pensa continuar amb les infraestructures elèctriques i petrolieres del país persa si no s’arriba aviat a un acord.
Trump ha advertit que, si fracassen les negociacions i l’estret d’Ormuz continua tancat a la navegació, la seva Administració destruirà "tot el que queda dret", inclosa l'illa de Jark, clau per a les exportacions iranianes d’hidrocarburs. Segons ha dit, tot i que s’han produït "grans avenços" en el diàleg, veu poc probable un pacte immediat pocs dies abans que expiri la suspensió dels atacs contra les centrals elèctriques a canvi de la reobertura del pas marítim.
"Si per alguna raó no s’arriba aviat a un acord, cosa que és probable, i si l’estret d’Ormuz no s’obre immediatament, conclourem la nostra estimada estada a l’Iran destruint completament totes les seves centrals elèctriques, pous petrolífers", ha afirmat el mandatari nord-americà. Trump ha afegit, a més, que "possiblement" també atacaran les plantes dessalinitzadores, que, segons ell, "deliberadament" encara no han estat objectiu de les seves forces.
Dubtes sobre el diàleg
El president nord-americà ha emmarcat aquesta amenaça com una represàlia pels "nombrosos soldats i altres persones" que, a parer seu, l’Iran ha matat durant els 47 anys de "regnat del terror" de l’anterior règim. Amb aquest missatge, la Casa Blanca insisteix a presentar-se disposada a negociar, però al mateix temps manté la pressió militar i energètica sobre Teheran.
Hores abans, Trump també havia dit que el seu país estava en converses serioses amb un règim iranià "nou i més raonable" i havia reiterat la possibilitat de destruir instal·lacions elèctriques, petrolieres i fins i tot l'illa de Jark si no hi havia acord i si Ormuz continuava tancat. En aquest mateix missatge, va deixar oberta la porta a atacar també les dessalinitzadores.
Mentrestant, les autoritats iranianes han tornat a negar que existeixin contactes directes amb Washington i han posat en dubte que Trump tingui un interès real a tancar un acord. El portaveu del Ministeri d’Afers Exteriors, Esmaeil Baqaei, sí que ha confirmat contactes a través de tercers, però ha lamentat que les primeres propostes remeses des dels Estats Units no són raonables.
