¿Què ve ara?
Rafael Vilasanjuan
La guerra s’estén. La frívola excursió de què parlava Donald Trump camina cap a l’infern de què desconfiaven els assessors d’intel·ligència americans que ja van evitar iniciar el conflicte quan Benjamin Netanyahu va intentar convèncer primer George Bush pare, i una dècada després el fill. Tots dos van rebre l’alerta dels respectius assessors en el sentit que obrir la contesa a l’Iran portaria a l’abisme la regió i a una crisi econòmica global. Donald Trump ha caigut de morros. L’home a qui l’afalaga que pensin que, com a emperador, té un poder i una força il·limitada s’ha rendit a la pressió del seu col·lega israelià. Estem per tant davant les conseqüències d’una guerra anunciada.
L’entrada en conflicte dels rebels houthis al Iemen expandeix el camp de batalla. D’una banda, es regionalitza el conflicte, de l’altra, encara més important, des del Iemen es pot bloquejar un altre estret estratègic per a l’economia global, el de Bab el-Màndeb a les portes del mar Roig i del canal de Suez, cosa que obligaria l’Aràbia Saudita a implicar-se directament en la contesa. La decisió dels rebels iemenites d’entrar en guerra augmentarà el preu de l’energia a límits encara més alts al tancar l’única alternativa que li quedava al comerç marítim per evitar travessies interminables entre Europa i Àsia.
L’escenari no canvia pel que fa a la capacitat dels EUA i Israel de guanyar una batalla, però hauran de portar els seus soldats a deixar-se la vida al terreny. Milers de marines arriben a la zona d’Ormuz, una cosa anunciada si el règim dels aiatol·làs no implosionava amb bombes. I de moment no només resisteix, envia un míssil a l’illa de Diego García, una base militar britanicoamericana a més de 4.000 quilòmetres de Teheran, una distància que anuncia que els coets dels aiatol·làs poden arribar a Europa. El potencial per convertir-se en una nova guerra mundial és el que ve ara si els EUA no comencen a abaixar veles i arriben a un alto el foc en les negociacions que comencen al Pakistan. De moment una cosa molt imprevisible.
