La Casa Blanca tindrà un complex militar a sota del saló de ball
El líder republicà explica que disposarà de protecció antidrons i vidres blindats
El Periódico
El president dels Estats Units, Donald Trump, va revelar que les Forces Armades del seu país construeixen un enorme "complex" militar a sota del seu polèmic projecte de saló de ball, a l’ala est de la Casa Blanca.
"Les Forces Armades estan construint un gran complex a sota del saló de ball; això ha sortit a la llum recentment a causa d’una demanda estúpida que es va presentar", va declarar Trump diumenge als periodistes a bord de l’Air Force One, informa l’agència Efe. L’"obra està en construcció i anem molt bé", va afegir el republicà.
Trump va explicar que el saló de ball es convertirà en "coberta" per al complex que es construeix a sota. "Tenim vidres totalment blindats; tenim sostres i cobertes a prova de drons", va detallar mentre mostrava els plans arquitectònics. "Desafortunadament, vivim en una època en què això és una cosa bona", va afegir Trump, en plena guerra contra l’Iran.
La setmana passada, Trump va assenyalar que la construcció del saló de ball incloïa un component de seguretat nacional que "se suposava que s’havia de mantenir en secret". "Ara ja no és cap secret; els militars ho desitjaven més que ningú", va dir.
Des que va començar les obres de demolició de l’ala est de la Casa Blanca per fer el projecte, historiadors i organitzacions de conservació han denunciat les precipitades obres en una àrea amb important valor històric i simbòlic per no haver abordat amb prou avís, ni comptar amb l’aval dels legisladors. Una demanda presentada pel Fons Nacional per a la Preservació Històrica –que busca aturar la construcció del saló fins que Trump hagi obtingut l’aprovació del Congrés– segueix sota consideració d’un jutge federal.
Les reformes s’han convertit en una de les obsessions del republicà, que aprofita qualsevol oportunitat per presumir dels canvis i del llegat que deixarà en el complex presidencial, incloent-hi el Despatx Oval, que ha cobert de filigranes i marcs daurats. La construcció del nou saló, dissenyat per acollir entre 650 i 1.000 convidats per a sopars i esdeveniments d’Estat, va començar amb un cost d’uns 200 milions de dòlars, però ja arriba als 400.
- Acomiaden una dona que estava de baixa per diabetis després de ser gravada per un detectiu bevent còctel negre d'estiu en un restaurant
- Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: 'Hi ha alternatives al fast life: apostar per una vida més pausada, senzilla i serena
- La ventada entra amb força i deixa ratxes que freguen els 130 km/h a Berga
- A l'os bru no li agrada la Cerdanya
- Manresa renunciarà a reformar el Nou Congost i apostarà per un altre pavelló
- Han de rescatar al Bruc dues persones que feien ràpel i van quedar penjades a 100 metres d'alçada
- Obre un nou gimnàs 24h a Sant Fruitós: Sport Fitness Gym
- Necrològiques del 30 de març de 2026