Després del pacte del País Basc
El Govern desvincula l’aeroport dels pressupostos, però avisa: «Cap autonomia tindrà més competències que Catalunya»
Carlota Camps
Catalunya no es vol quedar enrere. Després que el president del Govern, Pedro Sánchez, i el lehendakari basc, Imanol Pradales, acordessin la creació d’un «òrgan bilateral aeroportuari» per «participar en la presa de decisions que afecten els aeroports bascos», la portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha defensat que continuen les negociacions amb ERC perquè la Generalitat entri en la governança de l’aeroport de Barcelona en el marc de l’Autoritat Aeroportuària de Catalunya. Ara bé, Paneque ha destacat que la realitat catalana és «més complexa» i ha assegurat que «no hi haurà cap autonomia a Espanya que tingui més competències que Catalunya, tampoc el País Basc».
L’acord entre Sánchez i Pradales no implica en cap cas el canvi de titularitat en l’administració dels aeroports de Vitòria, Bilbao i Hondarribia, que continua corresponent a Aena, sinó que suposa una major influència del govern basc en la presa de decisions que afecten l’executiu central. Aquesta és una via que també s’ha explorat en les negociacions amb els republicans, que ja van firmar aquest compromís en el marc de l’acord d’investidura de Salvador Illa.
No obstant, Paneque ha defensat que aquesta qüestió està seguint el seu curs i l’ha desvinculat de la negociació dels pressupostos amb ERC, que reclama un acte de «sobirania» que sigui «igual o millor» que la recaptació de l’IRPF. Fonts coneixedores de les converses mantenen que aquesta qüestió no ha sigut reclamada pels republicans en el marc de la negociació dels comptes per al 2026. «El Govern respon fins on pot i ha de fer, en allò que li correspon», ha aclarit la consellera.
Paneque ha volgut deixar clar que la creació de l’Autoritat Aeroportuària de Catalunya és un compromís ja complert i que aquest nou ens reforçarà la capacitat de la Generalitat per planificar, ordenar i projectar el sistema aeroportuari amb una visió de conjunt perquè es compti amb una «veu pròpia» més enllà d’Aena. No obstant, perquè operi, es requereix un desplegament de les competències previstes en l’Estatut i de canvis legislatius que s’hauran d’encarar al Parlament. «Això no s’inicia en aquesta negociació dels pressupostos, es treballa des del principi de la legislatura. L’octubre del 2024 ja es va començar a veure el màxim nivell de comunicació i gestió en el marc normatiu. No està vinculat», ha recalcat, i ha remarcat que qualsevol avenç es farà complint amb el marc establert perquè «hi ha una legislació molt determinada sobre els models de gestió aeroportuària».
Sobre la negociació dels pressupostos, Paneque ha evitat fixar terminis per arribar a un acord, tot i que les dues parts es van marcar la seva aprovació per a finals de juliol al Parlament, i ha destacat que «les relacions són continuades i fluides». «Insistim en l’objectiu i la importància de tenir pressupostos, que seran els més ambiciosos de la història», ha remarcat. «El Govern complirà i esperem que ERC també compleixi la seva part de l’acord», ha recalcat, igual com va expressar Illa en una entrevista amb EL PERIÓDICO, en al·lusió al comunicat conjunt que certificava que els dos actors s’emplacen a treballar perquè els comptes del 2026 siguin una realitat.
La portaveu també ha aprofitat aquesta roda de premsa per tornar a posar en valor el treball de la ja exvicepresidenta i exministra d’Hisenda, María Jesús Montero, que ha sigut rellevada per Carlos Cuerpo per afrontar la campanya electoral a Andalusia. «No vinculem [els pressupostos] a persones concretes, continuarem les negociacions com fins ara», ha aclarit.
