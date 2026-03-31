Fenomen extrem
El cicló tropical Narelle tenyeix de calitja roja el cel de l'oest d'Austràlia
Directo| Protecció Civil de la Generalitat mantiene activado el plan Ventcat
EFE
L’arribada del cicló tropical Narelle a la costa occidental d’Austràlia va deixar imatges inusuals a la regió de Shark Bay, on el cel va adquirir un intens to rogenc a causa d’una tempesta de pols impulsada pel mateix sistema meteorològic, segons experts i testimonis de la zona.
El fenomen es va registrar divendres passat a la localitat de Denham, quan fortes ratxes de vent van aixecar grans quantitats de pols procedent de l’interior àrid.
D’acord amb l’Oficina de Meteorologia australiana (BOM, per les sigles en anglès), el fenomen s’explica per la combinació de sòls rics en ferro, característics del nord-oest australià, condicions de sequedat i vents intensos associats al cicló.
El meteoròleg Angus Hines va assenyalar en declaracions a la cadena pública ABC que "és una part del país molt roja, amb aquest to oxidat, per la qual cosa aquest color és aixecat pels forts vents".
A això s’hi va sumar la nuvolositat que, segons Hines, va bloquejar la llum solar directa, generant una il·luminació més uniforme i fosca que va intensificar el to rogenc del cel, un efecte poc habitual en les tempestes de pols de la regió.
Pols a la gola i als ulls
L’episodi, que va durar diverses hores, també va tenir un impacte directe en la població, que va descriure sentir la pols a la gola i als ulls, tot i que no es van registrar ferits.
Tot i que la regió de Shark Bay va evitar els pitjors efectes del cicló, Narelle va causar danys significatius en altres zones del nord-oest d’Austràlia Occidental. A la localitat turística d’Exmouth, on va tocar terra, es van registrar teulades arrencades, danys greus a la marina i a l’aeroport local.
A més, unes 30 propietats rurals d’aquesta regió van patir danys extensos i productors agrícoles van reportar pèrdues de fins al 80 % dels seus cultius, segons va detallar ABC.
El BOM manté la vigilància sobre el sistema, ja afeblit, però que encara podria provocar pluges i ratxes de vent a l’interior de l’estat. EFE
