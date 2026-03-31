Guerra a l’Orient Mitjà
Espanya enviarà una altra fragata per prolongar la defensa de Xipre contra míssils iranians
El dia 7 la Cristóbal Colón serà substituïda per la Méndez Núñez, de la mateixa sèrie F-100 de vaixells de combat de l’Armada
Juan José Fernández
La missió naval espanyola a la Mediterrània Oriental continuarà amb el relleu de la fragata Cristóbal Colón la setmana vinent. Ho ha confirmat aquest dimarts la ministra de Defensa, Margarita Robles, quan ha comparegut davant la Comissió Mixta de Seguretat Nacional de les Corts. L’Armada ha allistat la fragata Méndez Núñez per donar continuïtat a la missió, integrada en una força naval multinacional enviada a la zona per protegir Xipre —i les seves bases militars amb presència occidental— de l’arribada de míssils iranians de represàlia.
La titular de Defensa ha aprofitat el seu pas per la Comissió Mixta per fer un anunci operatiu amb valor estratègic: Espanya prolongarà la seva participació en la defensa naval de Xipre. La ministra ha anunciat que la fragata Cristóbal Colón serà rellevada el pròxim dia 7 per la Méndez Núñez. Segons ha assegurat Robles, aquesta nova aportació naval espanyola, integrada en el grup de combat del portaavions francès Charles de Gaulle, continuarà allà fins que hi hagi un canvi de decisió europea —majoritàriament francesa— i del govern de Xipre sobre les condicions de seguretat de la zona.
Inicialment, la Cristóbal Colón participava en una missió europea al Bàltic, i la previsió era que hi romangués fins al 14 de març. Però l’esclat de la guerra de l’Iran, amb els atacs aeris dels EUA i Israel, va canviar els plans quan el govern francès va ordenar al seu portaavions dirigir-se a Xipre i l’executiu espanyol va decidir continuar amb la missió d’escorta que desenvolupa la fragata al costat del gran vaixell de guerra francès, juntament amb una altra fragata italiana i una altra d’holandesa.
Vaixell de guerra
La Méndez Núñez és, en el llenguatge classificatori de l’Armada, la F-104. És a dir, la que es va botar abans del vaixell al qual ara substituirà. Hi ha un esglaó tecnològic entre elles. La Cristóbal Colón porta integrada la versió més moderna de l’escut antimíssils Aegis, i la Méndez Núñez compta amb la versió anterior.
Tot i això, el seu radar és capaç de detectar amenaces en un radi de 500 quilòmetres al voltant del vaixell. El seu sistema de combat basat en l’Aegis nord-americà pot processar la trajectòria de fins a 90 objectius —o míssils i aeronaus que s’aproximin— alhora.
El seu armament principal es basa en els míssils Harpoon, que poden disparar dos llançadors quàdruples instal·lats al vaixell. A més, compta amb 48 cel·les per a salves MK de míssils. Tots els sistemes d’armes de la F-104, tot i no ser els més moderns de l’Armada, sí que són plenament interoperables amb els de la resta d’unitats navals de l’OTAN.
"Massa morts"
En una cita marcada per la urgència, Robles ha subratllat que Espanya és fidel als seus aliats en el marc dels tractats i aliances dins l’ordenament jurídic internacional, però no a les seves iniciatives unilaterals. "Amb els nostres aliats, sí, sempre, en els marcs unilaterals, però no als drames de les guerres que no aporten res", ha dit al Congrés després de resumir com veu l’Executiu la guerra dels EUA i Israel contra l’Iran: "Massa morts, massa destrucció, massa dany en tots els àmbits".
Tant el grup popular com Vox han retret a la ministra l’enviament de fragates en "una missió de guerra" —ha dit el diputat popular Carlos Rojas— sense demanar l’autorització de les cambres.
El parlamentari popular li ha retret l’episodi viral del vídeo en què es veu algú enganxant un adhesiu amb el rostre de Pedro Sánchez en un míssil suposadament iranià: "A Pedro Sánchez li ha donat les gràcies el règim iranià, però no només això, també Hezbollah, els hutis i tots els que sembren terror a l’Orient Mitjà des de fa dècades".
Robles ha considerat davant els parlamentaris que "la guerra dels EUA i Israel contra l’Iran mostra després de trenta dies un escenari d’intensificació, i no es registra una desescalada efectiva". Sobre l’evolució immediata del conflicte no ha volgut fer apostes.
