EUA permet l’arribada d’un petroler rus a una Cuba quasi sense combustible

Abel Gilbert

Buenos Aires

El "setge energètic" dels Estats Units contra Cuba tindrà un mínim respir. La Guàrdia Costanera nord-americana va autoritzar que el petroler rus Anatoli Kolodkin, amb aproximadament 730.000 barrils de cru, amarri en les pròximes hores al port de Matanzas de l’illa caribenya, sense ser interceptat. La revelació va provenir de The New York Times, que cita un "funcionari" de l’Administració de Donald Trump. L’embarcació és propietat de l’Estat rus i es trobava a menys de 15 milles de les aigües territorials cubanes diumenge a la tarda. Es tracta de la primera ajuda d’aquest tipus que Moscou, aliat històric de l’Havana, pot concretar des que Washington va decidir sufocar Cuba.

L’arribada del barco pot ser el punt d’inflexió d’una crisi bilateral que ha portat Trump a vantar-se de la capacitat de "prendre" Cuba. Els dos governs han iniciat negociacions amb resultats que es desconeixen. L’únic que se sap és que es porten enmig de condicions fortament asimètriques. Divendres, el secretari d’Estat dels EUA, Marco Rubio, va assegurar que Cuba ha d’emprendre reformes econòmiques i polítiques.

