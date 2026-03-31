El Govern s’alia amb 31 alcaldes per buscar promotors de pisos públics
Illa firma convenis amb municipis petits per a la construcció de 556 habitatges protegits / El procés d’adjudicació durarà un mes i els consistoris atorgaran la llicència d’obres en tres mesos
Júlia Regué
El president de la Generalitat, Salvador Illa, va subscriure ahir al Palau de la Generalitat un acord amb 31 alcaldes de municipis petits de Catalunya per buscar promotors que construeixin 556 habitatges públics i protegits. S’edificarà en terrenys on, majoritàriament, només es poden construir 20 pisos o menys i, sovint, en mans d’ajuntaments que no tenen els mitjans tècnics per convocar aquest tipus de concursos. És per això que el Govern obrirà la licitació directament –és la primera vegada que licita solars que no són de la seva propietat– i ho farà abans que acabi el mes d’abril.
Aquest projecte forma part del pla de 50.000 pisos que va posar en marxa l’any passat a fi de construir habitatge majoritàriament de lloguer fins al 2030. Per trobar solars on començar a construir al més aviat possible, es va obrir la primera convocatòria de la reserva pública de solars i els municipis van identificar fins a 670 solars. En 332 d’aquests solars, els ajuntaments s’encarreguen de trobar al promotor per construir els habitatges, mentre que als 338 solars restants s’encomana a la Generalitat la tasca de trobar els promotors. La gestió d’aquests 338 solars s’ha diferenciat segons si poden allotjar més de 20 vivendes o menys per impulsar licitacions en les quals es pugui construir el màxim nombre possible d’habitatges.
Els 31 municipis són: Alcover, Colera, Olèrdola, Santa Margarida i els Monjos, Òdena, Sallent, Súria, Almoster, les Borges del Camp, Mont-roig del Camp, Palau-sator, Calafell, el Vendrell, Bellver de Cerdanya, Fontanals de Cerdanya, Espluga de Francolí, Arenys de Munt, la Sénia, Roda de Ter, Taradell, Baix Pallars, Llavorsí, Rialp, Falset, Planoles, Vilobí d’Onyar, la Canonja, Ullastrell, Vacarisses, Figaró-Montmany i Vielha.
En el moment en què un promotor s’interessi per un dels solars en aquestes localitats, s’iniciarà immediatament el procediment de licitació d’aquest terreny per si hi hagués altres interessats en el termini d’un mes. Transcorregut aquest temps, el solar s’adjudicarà a la millor oferta presentada. Per la seva banda, cada Ajuntament signant es compromet a atorgar la llicència d’obres en tres mesos des que rebi el projecte constructiu. Si l’Ajuntament s’acull a la possibilitat d’adjudicar ell mateix els pisos a les persones beneficiàries, haurà d’entregar la llista al promotor en el termini d’un mes. Els municipis hauran de cedir el solar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya perquè pugui cedir-lo al promotor.
Al Saló de Sant Jordi del Palau de la Generalitat es va escenificar l’acord, i Illa i la consellera de Territori, Habitatge i Transició Eco-lògica, Sílvia Paneque, van firmar els convenis amb els alcaldes. El president va recalcar que podran constituir-se cooperatives, per la qual cosa va considerar que és un sistema "enormement flexible" i amb llicències de dret de superfície per 75 anys que, quan transcorrin, revertiran als ajuntaments.
"Cal adaptar les polítiques d’habitatge als municipis petits i fer-les sempre protegides. Catalunya és diversa i cal fer polítiques adaptades al territori", va defensar, i va detallar que el 2025 es van construir 3.517 habitatges protegits, per la qual cosa "cal remuntar-se al 2012 per trobar una xifra similar", mentre que tres de cada 10 habitatges protegits que s’han construït a Espanya el 2025 s’han construït a Catalunya.
Invertir, no especular
Illa va llançar un missatge en favor de les seves polítiques d’habitatge: "Volem gent que vulgui invertir en habitatge, però no gent que vulgui especular amb l’habitatge. Els diem que no vinguin a especular, que no vinguin a fer trampes, això no, perquè aplicarem tot el pes de la llei", va etzibar.
Per la seva banda, Paneque va destacar que aquesta mesura permet acostar-se "a l’objectiu d’arribar al desitjat 15% de parc públic, assequible i protegit de forma permanent".
El Govern també va explicar que l’Agència de l’Habitatge licitarà 21 solars més propietat de l’Institut Català del Sòl (Incasòl) i de Patrimoni de la Generalitat on es podrien construir 257 habitatges més. En total, per tant, en aquest concurs es licitaran 63 solars amb capacitat per construir 823 habitatges.
- Acomiaden una dona que estava de baixa per diabetis després de ser gravada per un detectiu bevent còctel negre d'estiu en un restaurant
- Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: 'Hi ha alternatives al fast life: apostar per una vida més pausada, senzilla i serena
- La ventada entra amb força i deixa ratxes que freguen els 130 km/h a Berga
- A l'os bru no li agrada la Cerdanya
- Manresa renunciarà a reformar el Nou Congost i apostarà per un altre pavelló
- Han de rescatar al Bruc dues persones que feien ràpel i van quedar penjades a 100 metres d'alçada
- Obre un nou gimnàs 24h a Sant Fruitós: Sport Fitness Gym
- Necrològiques del 30 de març de 2026