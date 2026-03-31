Israel rectifica i atorga al patriarca llatí accés al Sant Sepulcre
Pizzaballa rebaixa el to i parla de «malentès» / Espanya convoca l’encarregada de negocis israeliana en senyal de protesta
Irene Savio
"He donat instruccions a les autoritats competents perquè es concedeixi al cardenal Pierbattista Pizzaballa, patriarca llatí, accés ple i immediat a l’església del Sant Sepulcre, a Jerusalem". Amb aquestes paraules, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, va provar d’apaivagar l’enfrontament diplomàtic que es va obrir diumenge després d’haver justificat el veto a la basílica per motius de "seguretat".
Diumenge de Rams, la policia israeliana va impedir l’entrada a Pizzaballa i al custodi de Terra Santa, Francesco Ielpo. Tots dos tenien previst celebrar al Sant Sepulcre una missa privada, com és tradició en aquesta jornada.
La decisió va desencadenar una ràpida cadena de crítiques. Governs europeus –entre els quals els d’Itàlia, França, Hongria, Espanya i Portugal– van expressar el seu malestar. També ho va fer l’ambaixador dels Estats Units a Israel, Mike Huckabee, que va qüestionar la disparitat de criteris respecte al culte jueu.
"Les esglésies, sinagogues i mesquites de Jerusalem compleixen la restricció de 50 persones o menys. Resulta difícil comprendre o justificar que s’impedeixi al patriarca entrar a l’església el Diumenge de Rams per a una cerimònia privada", va arribar a escriure Huckabee a X. Va recordar, a més, que "els quatre representants" de l’Església catòlica estaven molt per sota del límit fixat (50 persones) per les autoritats israelianes en el context de la guerra amb l’Iran.
Fins i tot el ministre d’Afers Exteriors, José Manuel Albares, va anunciar la convocatòria de l’encarregada de negocis d’Israel a Espanya per traslladar-li la protesta formal del Govern. "Hem convocat l’encarregada de negocis d’Israel aquest matí al Ministeri d’Afers Estrangers per indicar-li que això no es pot tornar a repetir, que el culte catòlic s’ha de poder celebrar amb normalitat, com s’ha fet històricament", va explicar Albares en declaracions a RAC1.
"Canal obert"
Pizzaballa, que va ser un dels primers a denunciar la situació, va optar per rebaixar el to. "Hi ha hagut un malentès", va dir ahir, en declaracions a la televisió pública RAI, al remarcar que la intenció de l’Església catòlica és "mantenir un canal obert" amb les autoritats israelianes.
El Sant Sepulcre està considerat el lloc més sagrat del cristianisme. La tradició situa allà tant el Calvari, on va ser crucificat Jesús, com el sepulcre en el qual va ser enterrat i del qual, segons la fe cristiana, va ressuscitar. La gestió del temple, compartida entre diferents confessions, ha estat marcada per equilibris delicats.
