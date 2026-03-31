Junqueras: "Vaig anar a presó per Catalunya, no perquè Colau fos diputada d’ERC"
El líder republicà prioritza l’«entesa» de forces catalanistes sobre aliances amb l’esquerra espanyola / Rull rememora els moments d’unitat de l’independentisme
Gisela Boada
"Vaig anar a presó per Catalunya, no perquè [Ada] Colau fos diputada d’ERC". Amb aquestes paraules rotundes es va pronunciar ahir Oriol Junqueras, president d’ERC, sobre la proposta del front comú d’esquerres que el líder del seu partit al Congrés, Gabriel Rufián, defensa des de fa mesos com a dic per frenar l’extrema dreta. Un projecte del qual la direcció d’ERC sempre s’ha mantingut al marge, però que en els últims dies ha portat el seu antecessor i exdiputat, Joan Tardà, a fantasiejar amb una llista electoral conjunta amb l’exalcaldessa dels Comuns o l’exdiputat de la CUP David Fernández, acompanyant un hipotètic Rufián com a candidat.
Uns futuribles sense fonament que Junqueras va descartar per complet en l’acte de presentació del llibre El franquisme en temps de Trump (Pòrtic), de l’exdiputat al Congrés Francesc-Marc Álvaro, en què tots dos van mantenir un diàleg en què també va participar el president del Parlament i membre de Junts, Josep Rull. Durant la conversa, a l’Espai Línia de Barcelona, tant Junqueras com Rull van rememorar els moments d’unitat de l’independentisme que van portar a la coalició electoral de Junts pel Sí (2015) com una fórmula d’èxit en favor de Catalunya i dels seus interessos. "Va ser un moment excepcional, hi va haver un moment en què no hi havia Convergència, Òmnium, Esquerra, CUP o ANC; érem tots un, un un informal però molt poderós", va recordar l’exconseller postconvergent.
D’allí van sortir el referèndum de l’1 d’octubre del 2017, la declaració fallida d’independència i la resposta unitària contra les sentències que van fer que els dos dirigents trepitgessin la presó. "Ens volem entendre en favor del nostre país, necessitem construir aquestes enteses, que no s’han de confondre amb aliances electorals", va precisar Junqueras, amb referència a Junts.
