El jutge indaga en transferències del despatx que va fundar Montoro als EUA
Els socis d’Equipo Económico impugnen l’informe d’Hisenda que va xifrar en 35,5 els ingressos del bufet i demanen frenar l’anàlisi dels comptes
Cristina Gallardo
Equipo Económico, el despatx que va fundar l'exministre Cristóbal Montoro el 2006 i que centra les indagacions del jutge de Tarragona Rubén Rus per presumpte tràfic d'influències, sol·licita una esmena de l'informe aportat a la causa per Hisenda, que xifra en 35,5 milions d'euros els ingressos del bufet i adverteix de la "cridativa amortització" d'una hipoteca per part de l'exministre popular. La impugnació presentada per la defensa revela l'existència de comissions rogatòries dirigides als EUA en relació amb transferències a aquest país que la defensa considera "prospectives", ja que algunes es van realitzar fa més de 20 anys.
En l'escrit, al qual ha tingut accés EL PERIÓDICO, l'advocat Carlos Luis Rubio Soler cerca que el jutge declari, en contraposició amb el que ha requerit Hisenda i la Fiscalia Anticorrupció, que no hi ha lloc a l'emissió dels manaments per aconseguir informació de comptes bancaris i a les peticions d'auxili judicial estranger proposades pel pèrit de l'Agència Tributària. Segons aquesta part, en "la indagació prospectiva que es ve fent, s'interessen coses absurdes que, lluny de servir per ajudar a la investigació, pretenen fer d'aquesta una mica ingovernable". Un exemple d'això són les comissions rogatòries internacionals en relació amb tres operacions concretes.
La primera de les operacions sota sospita va ser realitzada des del compte corrent del BBVA, titulada per Equipo Económico, el 13 de març del 2008, per import de 457,19 dòlars a un compte de Wells Fargo als EUA. La segona va ser realitzada pel president i fundador d'Equipo Económico Ricardo Martínez Rico, a través del Deutsche Bank, que, segons el mateix informe de la Unitat de Suport d'Hisenda a Anticorrupció es va realitzar el 12 de juliol del 2012, anterior en més d'un any, per tant, als fets investigats. La tercera transferència sota sospita va ser realitzada també per Martínez Rico, a través del Bank of America (a Washington) l'1 de setembre del 2004, anterior en gairebé deu anys, per tant, als fets investigats.
En aquesta causa s'investiga la contractació del despatx per part d'empreses gasistes englobades en l'Associació de Fabricants de Gasos Industrials i Medicinals (AFGIM) i el suposat ús de la seva xarxa d'influències a fi que es portessin a terme reformes legislatives d'acord amb les seves pretensions. Per a la defensa, "resulta obvi que cap relació guarden els fets investigats amb les operacions de fa més de 17 i vint-i-un anys, respectivament, per a les quals sol·licita comissions rogatòries".
Per tot això, consideren que les peticions d'Hisenda, recollida per la Fiscalia Anticorrupció, haurien de ser qualificades d'"impertinents per no guardar relació amb els fets que s'investiguen", a més d'"absolutament innecessàries en ordre a l'esclariment dels fets objecte de la present causa, en els termes definits per la interlocutòria del juny del 2025, que va ser el que va aixecar el secret sobre les actuacions i va assenyalar els investigats, entre els quals es troba el mateix Montoro, part del seu equip a Hisenda i responsables del despatx que va fundar abans de reincorporar-se al Govern novament com a ministre d'Hisenda.
"Irracional i extravagant"
Equipo Económico va demanar a l’Audiència Provincial de Tarragona anul·lar l’ordre del jutge Rus per considerar que s’extralimita en les seves funcions al requerir l’accés als seus comptes bancaris. "No és que sigui una manifestació més de com d’irracional suposa remuntar-se a fa 18 anys, que també. Tot això resulta extravagant", assenyala el recurs al qual va accedir aquest diari. Lamenta igualment la defensa que es requereixin aquestes dades malgrat que "es descartés l’existència d’un indici de criminalitat".
