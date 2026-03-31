L’Ibex 35 voreja els 17.000 punts amb el cru a l’alça
Monique Zamora Vigneault
Va quedar molt a prop, però no va aconseguir tancar per sobre. L’Ibex 35 va tancar la primera jornada de cotització d’aquesta setmana amb una alça del 0,99%, cosa que el va portar a marcar els 16.969,20 punts, un dia marcat per la cotització del cru, que continua disparada a causa de la guerra a l’Iran. El barril de Brent va marcar a mitja tarda un preu aproximat de 113 dòlars el barril i va escalar al voltant d’un 0,75% al tancament dels mercats a Europa, amb què va depassar aquests 113 dòlars.
Alhora, el West Texas Intermediate (WTI) –de referència als Estats Units– avançava un 2,86%, fins als 102,54 dòlars. Per la seva banda, el preu del gas en el mercat de futurs holandès, de referència europea, escalava més d’un 0,88%, fins als 54,91 euros per megawatt hora.
Al tancament de la sessió borsària, les pujades més importants de l’Ibex 35 van correspondre a les firmes energètiques: Acciona (+3,56%), Solaria (+3,16%), Iberdrola (+3,11%), Acciona Energía (+3,04%) i Endesa (+3,01%). "Els inversors s’han animat en companyies que poden tenir ingressos estables en un context com l’actual. Per contra, Acerinox va liderar els descensos (–2,36%), seguit d’IAG (– 1,99%) i Merlin ( –1%).
