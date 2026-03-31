L’Iran confirma la mort del seu comandant naval en un bombardeig
Adrià Rocha Cutiller
La Guàrdia Revolucionària iraniana, el cos d’elit politicomilitar de l’Iran, va confirmar ahir la mort del seu comandant Alireza Tangsirí, líder de les operacions de l’Exèrcit persa tant al golf Pèrsic com a l’estret d’Ormuz.
El pas marítim és parcialment tancat per l’Iran des del 28 de febrer, quan Israel i els EUA van llançar l’ofensiva sorpresa contra la República Islàmica. Aquell dia, Tel-Aviv va aconseguir assassinar el fins aleshores líder suprem iranià, l’aiatol·là Ali Khamenei, que va ser posteriorment substituït pel seu fill, Mojtaba Khamenei.
Els assassinats, però, no s’han aturat: aquest mes de guerra Israel ha aconseguit eliminar la major part de la cúpula política i militar del país persa, que es manté en el poder gràcies a la seva capacitat de regenerar-se internament.
L’Iran, segons els experts, ja s’havia preparat abans d’aquesta guerra per a un conflicte d’assassinats i de morts d’alts càrrecs i per això va crear un sistema horitzontal en forma de "mosaic" que permetés mantenir activa una cadena de comandament malgrat que els caps de la cadena fossin arrencats.
"El camí de la resistència continua amb força, tot i la mort del nostre comandant", va dir la Guàrdia Revolucionària iraniana. Segons Teheran, Tangsirí va morir ahir després d’haver passat diversos dies ferit per un bombardeig fet per Israel divendres. El seu estat, fins ahir, era un misteri, com també ho és encara el de Mojtaba Khamenei. El nou líder suprem iranià no ha aparegut públicament des de la seva elecció, i tan sols ha fet diversos comunicats curts per escrit per mitjà de les xarxes. Se’n desconeix l’estat actual, amb rumors, escampats pel mateix Donald Trump, que l’home podria estar greument ferit i que s’amagaria en llocs als quals no tenen accés ni els alts càrrecs del país persa, per por que no sigui trobat per la intel·ligència israeliana.
