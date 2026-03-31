Emergència humanitària
MSF alerta de violacions sistemàtiques contra dones i nenes al Sudan utilitzades per soldats com a arma de guerra
El 97% dels casos tractats per l’organització són dones i nenes i el 95% d’elles va identificar el seu agressor com un combatent no civil al Darfur Nord
Irene Benedicto
La violència sexual contra dones i nenes s’ha convertit en una arma de guerra per part d’homes armats, particularment soldats, en la guerra del Sudan. Almenys 3.396 supervivents de violència sexual van ser ateses en centres amb suport de Metges Sense Fronteres (MSF) al Sudan, entre gener de 2024 i novembre de 2025. Les dades apunten de manera directa als homes armats.
La immensa majoria de les víctimes eren dones i nenes, que representaven el 97% dels casos tractats per l’organització. Més del 95% d’elles va identificar el seu agressor com un combatent no civil al Darfur Nord, un percentatge una mica més baix al sud (68%). Per a MSF, no es tracta de fets aïllats, sinó d’una violència generalitzada i sistemàtica.
"Els testimonis de les supervivents i les nostres dades mèdiques mostren que els soldats de les Forces de Suport Ràpid i milícies aliades han dut a terme una violència sexual generalitzada i sistemàtica contra les dones", explica Esperanza Santos, cap de la unitat d’emergències de MSF al Sudan. "Les dones a la regió del Darfur, al Sudan, estan exigint protecció, atenció i justícia mentre la violència sexual continua a tota la regió", assegura.
MSF adverteix que aquestes dades amb prou feines reflecteixen la part del problema que es deixa veure, ja que moltes dones i nenes ni tan sols aconsegueixen arribar a l’atenció mèdica en aquesta situació de guerra. La inseguretat, l’estigma i la manca de serveis de protecció els continuen barrant el pas. Per això, la dimensió real d’aquests abusos podria ser encara molt més gran.
Més enllà del combat
La violació s’ha consolidat com una arma de guerra, sosté aquest informe que és, fins ara, el més complet sobre la violència sexual en la guerra sudanesa, segons MSF. Tanmateix, aquests crims no es limiten als llocs on es lliuren els combats. Les agressions apareixen també a les rutes de fugida, als camps de cultiu, als mercats, als punts on les famílies recullen aigua, llenya o menjar i dins dels mateixos camps de desplaçats. La guerra, resumeix MSF, s’està lliurant sobre els cossos de les dones i les nenes.
Després de la presa d’El Fasher, capital del Darfur Nord, per part de les FAR el 26 d’octubre de 2025, els equips de MSF van atendre a Tawila més de 140 supervivents que havien fugit de la ciutat al novembre. El 94% va assegurar haver estat atacada per homes armats durant el trajecte. Moltes van descriure agressions comeses per diversos homes, sovint davant de les seves famílies, i en un context d’humiliació deliberada i terror contra comunitats no àrabs.
Entre desembre de 2025 i gener de 2026, MSF va identificar altres 732 persones supervivents als camps de desplaçats dels voltants de Tawila. Allà, les dones van denunciar atacs patits tant durant el desplaçament com dins dels mateixos campaments, on l’amuntegament, la manca de vigilància i la precarietat de les infraestructures incrementen el risc de noves agressions.
L’amenaça diària
Al Darfur Sud, a centenars de quilòmetres del front terrestre, les dades mostren que la violència sexual forma part de la vida quotidiana. El 34% de les supervivents va ser agredida mentre treballava al camp o s’hi dirigia, i el 22% mentre recollia llenya, aigua o aliments. L’amenaça, per tant, no apareix només en les ofensives militars: acompanya també els gestos més bàsics de supervivència.
"Cada dia, quan la gent va al mercat, hi ha casos de violació. Quan anem a les terres de cultiu, passa el mateix", va relatar una dona de 40 anys al Darfur Sud. Una altra supervivent va explicar el que va passar durant la seva fugida: "Ens van portar a un terreny erm. El primer home em va violar dues vegades, el segon una vegada i el tercer quatre vegades. A més de les violacions, ens van colpejar amb pals i em van apuntar amb pistoles al cap".
Les dades de MSF reflecteixen a més la vulnerabilitat especial de les menors. Al Darfur Sud, una de cada cinc supervivents tenia menys de 18 anys, incloses 41 menors de cinc anys. A Tawila, el 27% de les supervivents ateses entre setembre i octubre de 2025 també era menor d’edat.
Un patró sistemàtic
L’organització va detectar altres indicadors que reforcen la idea d’una violència exercida de manera metòdica. A més, al Darfur Sud 149 dones van denunciar tortures o altres formes de maltractament i 188 van dir haver estat segrestades o raptades.
MSF sosté que aquests patrons coincideixen amb les principals escalades militars i amb els desplaçaments forçats que van seguir episodis com l’atac i desmantellament del campament de Zamzam. A començaments de 2025, durant la intensificació de la violència al Darfur Nord, el nombre de casos atesos es va disparar: de 9 supervivents entre gener i març es va passar a 121 entre abril i mitjan juny, a 339 al juliol i agost, i a 379 al setembre i octubre.
Davant d’aquesta situació, líders comunitaris, llevadores, activistes i supervivents que van participar en grups focals organitzats per MSF reclamen la fi immediata de la violència sexual a tot el Sudan, així com protecció, accés a atenció mèdica, dignitat, justícia i retiment de comptes. L’organització demana a totes les parts en conflicte, incloses les FAR i els seus aliats, que frenin aquests abusos, i reclama a Nacions Unides, als donants i als actors humanitaris una ampliació urgent dels serveis de salut i protecció al Darfur i a la resta del país.
