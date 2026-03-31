Merz i Al-Sharaa pacten el retorn del 80% dels refugiats sirians d’Alemanya
El canceller alemany i el president sirià plantegen aconseguir l’objectiu en tres anys
Gemma Casadevall
El propòsit del canceller alemany, Friedrich Merz, i del president de Síria, Ahmed al-Sharaa, és impulsar el retorn al seu país d’un 80% del milió de refugiats sirians que viuen a Alemanya. "La guerra va acabar, el règim de Bashar al-Assad va caure i una majoria dels que van trobar refugi aquí han de tornar", va afirmar Merz en una compareixença amb Al-Sharaa, que així mateix va considerar que els seus compatriotes han de tornar "per contribuir a la reconstrucció de Síria". L’objectiu del líder sirià és atraure inversors alemanys cap a Síria i que aquests generin ocupació per als repatriats.
"Aquestes persones són benvingudes al seu país", va afirmar el canceller. "I aquest és el principal missatge de la seva visita avui a Berlín", va afegir en direcció a Al-Sharaa. El marc que es planteja Merz és de tres anys i el que espera de Síria és que possibiliti la tornada ràpida de tots aquells que no tenen permís de residència a Alemanya, a la qual cosa va afegir: "Així com un petit grup, que ens causa problemes, perquè han comès delictes aquí".
S’estima que a Alemanya hi viuen 1,3 milions de sirians. Prop d’un milió va entrar al país com a demandants d’asil, majoritàriament entre el 2015 i el 2016. Uns 350.000 estan en règim de protecció subsidiària, és a dir, no se’ls pot expulsar per raons humanitàries. Fins ara, tot just 6.500 s’han acollit al programa de retorn voluntari del Govern alemany.
"Els que estan ben integrats a la nostra societat i vulguin quedar-se, podran fer-ho", va dir Merz. Els plans declarats del Govern alemany d’impulsar la tornada d’aquests ciutadans topen amb les crítiques de sectors professionals, que alerten que sense ells la sanitat pública alemanya, per exemple, pot col·lapsar. A Alemanya treballen uns 6.000 metges sirians, més 10.000 infermers i milers de cuidadors de geriàtrics.
Manifestacions
La visita d’Al-Sharaa estava prevista per al gener, però va ser postergada a última hora per l’ofensiva siriana a la regió de Rojava. Ahir, la presència del president sirià a Berlín va desplegar manifestacions en favor i en contra del líder.
Mentre un grup de manifestants mostraven banderes i pancartes donant-li la benvinguda, a escassa distància de la cancelleria discorrien marxes convocades per organitzacions kurdes denunciant violacions dels drets humans a Síria, al·ludint al passat gihadista d’Al-Sharaa i a la desaparició d’unes 4.000 persones a Rojava.
En un acte amb empresaris es van sentir entre els assistents consignes en àrab identificable com de signe islamista.
