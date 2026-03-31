Mor Carlos Westendorp, ministre d’Exteriors amb Felipe González
El Periódico
Carlos Westendorp, ministre d’Afers Exteriors amb Felipe González, ambaixador a Washington i també davant l’ONU, va morir ahir als 89 anys. Segons va assenyalar el ministre d’Afers Exteriors, José Manuel Albares, a les xarxes socials, va ser una "figura clau de la política exterior i servidor públic exemplar". El seu compromís amb el projecte europeu, el diàleg i la pau "representa els millors valors de la nostra diplomàcia", va afegir Albares.
El president del Govern, Pedro Sánchez, va treballar el 1997 i 1998 en el gabinet de Westendorp, quan aquest exercia com a alt representant de l’ONU per a Bòsnia i Hercegovina després dels Acords de Pau de Dayton. Llicenciat en Dret i diplomàtic de carrera, Westendorp es va incorporar a l’equip negociador per a l’entrada d’Espanya a la Comunitat Econòmica Europea (CEE) i després de l’adhesió del nostre país, el 12 de juny de 1985, va ser nomenat ambaixador permanent davant el que és avui la UE. Va substituir Javier Solana com a ministre d’Afers Exteriors el 1995 per un breu període de temps, fins que el PP va guanyar les eleccions i va ocupar la cartera Abel Matutes.
Una de les tasques més importants de la seva carrera va ser la d’exercir com a mediador internacional en la guerra de l’antiga Iugoslàvia o alt representant de la comunitat internacional per a Bòsnia al substituir el 1997 l’ex primer ministre suec Carl Bild en aquesta comesa. Westendorp va ser també eurodiputat socialista (1999-2003) i diputat de l’Assemblea de Madrid (2003). Va reprendre la seva carrera diplomàtica el 2004 al ser nomenat ambaixador d’Espanya a Washington i es va mantenir en el càrrec quatre anys. Després, va ser secretari general del Club de Madrid, una organització independent i sense ànim de lucre que integren excaps d’Estat i de Govern de països democràtics i que treballa per enfortir el lideratge democràtic en àmbit internacional.
Subscriu-te per seguir llegint
