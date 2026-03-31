El Parlament estudia recórrer la sentència del TSJC que l’obliga a penjar la bandera espanyola a la façana

Llei de símbols
Gisela Boada
El Parlament estudia presentar un recurs de reposició contra la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que l’obliga a penjar la bandera espanyola a la façana de l’edifici de manera "imminent i permanent". La Mesa analitzarà la resolució juntament amb els serveis jurídics, que ja treballen per avaluar-ne l’abast i les possibles vies de resposta.
La institució ha rebut la notificació formal de la interlocutòria, cosa que activa el termini legal per pronunciar-s’hi. Segons fonts del Parlament, la cambra disposa fins dijous per respondre al requeriment de l’alt tribunal, que va estimar parcialment la mesura cautelar sol·licitada per l’entitat 'Impulso Ciudadano'.
Fins ara, el Parlament havia defensat que compleix la normativa vigent, emparant-se en informes interns que avalaven la presència de les banderes a l’hemicicle i durant les sessions plenàries, sense necessitat de mantenir-les de manera permanent a l’exterior de l’edifici, on no ha onejat mai cap bandera, tampoc la 'senyera'.
La novetat, que la notificació judicial no esmenta, és que des del setembre de l’any passat hi ha instal·lada a l’entrada del Parlament -no a la façana- una gran 'senyera' de 54 metres quadrats amb una asta de 25 metres d’alçària.
