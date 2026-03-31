PP i Vox aconsegueixen que el Congrés i el Senat analitzin la regularització de migrants del Govern per "risc a la seguretat nacional"
PP i Vox aconsegueixen que el Congrés i el Senat analitzin la regularització de migrants del Govern per "risc a la seguretat nacional"
Populars i ultres sostenen que aquest procediment permetrà atorgar papers a possibles "terroristes" i el PSOE els acusa de "criminalitzar" els migrants
Miguel Ángel Rodríguez
PP i Vox han aconseguit aprovar una iniciativa perquè el Congrés i el Senat analitzin la regularització de migrants que va anunciar el Govern a finals de gener en el marc d’un acord amb Podem. Populars i ultres han aprofitat la seva majoria a la comissió mixta de Seguretat Nacional per crear una ponència d’estudi sobre aquesta iniciativa al·legant que suposa un risc clar per a la seguretat d’Espanya i de la Unió Europea. En concret, apunten que aquest procediment podria donar papers a "qualsevol delinqüent o terrorista".
"Aquest procés és, a més d’il·legal per la forma, temerari i posa en risc la nostra seguretat nacional i la del conjunt de la Unió Europea, i per això hem sol·licitat la creació d’aquesta ponència", ha sentenciat el diputat del PP Rafa Hernando, defensant la iniciativa impulsada pel seu grup parlamentari. Al llarg de la seva intervenció, ha recordat que els "fluxos migratoris irregulars" són una de les amenaces recollides a l’informe anual de Seguretat Nacional en ser "aprofitats per grups terroristes".
Així, Hernando ha avançat que la regularització de prop de 500.000 migrants donarà via lliure a "qualsevol delinqüent o terrorista" per introduir-se a Europa. Fins i tot, ha acusat el Govern de convertir Espanya en "un colador" i un "paradís on les màfies que trafiquen amb persones han fet l’agost", arribant a denunciar que l’Executiu hi ha col·laborat en traslladar persones de Canàries a la Península Ibèrica en lloc de retornar-les al seu país d’origen.
I en la mateixa línia s’ha expressat el diputat de Vox Alberto Asarta que ha dit que la seguretat nacional d’Espanya està sent "qüestionada per una política migratòria erràtica, improvisada i profundament irresponsable". Així, ha dit que es perd qualsevol control sobre qui entra i en quines condicions al país i que "l’efecte crida és evident". "Cada decisió de regularització massiva llança un missatge clar: entrar il·legalment a Espanya acaba tenint recompensa", ha sentenciat.
"Criminalitzar" les persones
Enfront, el diputat socialista Víctor Ruiz de Diego s’ha mostrat estranyat davant les paraules d’Hernando en recordar que l’expresident José María Aznar va impulsar dues regularitzacions de migrants. Sobre això, ha criticat totes dues formacions perquè intentin "criminalitzar o posar en dubte un nombre tan important de persones" que ja resideixen a Espanya. A més, ha defensat que el procés iniciat pel Govern busca "garantir drets i donar seguretat jurídica a una realitat existent".
Els retrets a PP i Vox també han arribat dels parlamentaris d’ERC i EH Bildu. El republicà català Jordi Gaseni ha lamentat el "discurs d’odi" que han desplegat, tot i que també ha avisat el Govern de les seves incoherències respecte de la seva política a Europa, on han defensat el pacte europeu de migració i asil. I el diputat abertzale Jon Iñarritu ha titllat de "xenòfoba" la proposta dels populars, en lligar "situació irregular de persones amb delinqüència i amb la seguretat, cosa que és falsa, injusta i tremendament irresponsable". A més, ha explicat que la regularització augmenta la seguretat, ja que es té controlades totes les persones que hi ha al país.
Pròxims passos
Amb el 'sí' de PP i Vox, la comissió mixta de Seguretat Nacional posarà en marxa aquesta ponència en què s’haurà d’aprovar primer un llistat de compareixents per després escoltar-los a porta tancada i elaborar unes conclusions. Atès que totes dues formacions gaudeixen de majoria absoluta en aquest òrgan, és gairebé segur que tirarà endavant un informe contrari a la iniciativa impulsada pel Govern.
A mitjan març, PP, Vox, Junts i UPN ja van aprovar una moció al Congrés per exigir al Govern que renunciï "amb caràcter immediat" a la regularització. Les quatre formacions van donar el vistiplau a la iniciativa, també dels populars, en què es reclamava a l’Executiu que executi "de manera efectiva les ordres de retorn" que estiguin pendents.
