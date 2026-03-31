Sánchez tindrà en la seva cimera Lula, Petro i l’oposició a Trump
Des de la Moncloa es busca tancar la presència d’Alexandria Ocasio-Cortez, dirigent del Partit Demòcrata dels EUA
Iván Gil
Pedro Sánchez està encapçalant en l’arena internacional les crítiques a Donald Trump i erigint-se com a antagonista de l’anomenada "onada reaccionària". Unes posicions que ara es volen traslladar de l’àmbit discursiu a l’estratègic. Amb aquest objectiu se celebrarà una cimera a Barcelona de líders progressistes i representants de la societat civil amb el cap de l’Executiu i el PSOE com a amfitrions els pròxims 17 i 18 d’abril. A la cita ja han confirmat la seva assistència el president del Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; el president de Colòmbia, Gustavo Petro; i el president de l’Uruguai, Yamandú Orsi, i s’espera confirmar altres líders en les pròximes hores.
Des de la Moncloa es busca tancar la presència de la representant del Partit Demòcrata Alexandria Ocasio-Cortez, que, junt amb l’alcalde de Nova York, Zohran Mamdani, i Bernie Sanders, encapçala l’ala socialista del Partit Demòcrata dels EUA. Representants sindicals, d’oenagés o economistes progressistes com Gabriel Zucman o Mariana Mazzucato completaran l’elenc d’una cimera que pretén erigir-se com "una alternativa necessària a les forces conservadores i d’extrema dreta".
Democràcia i justícia social són els dos grans eixos d’aquesta cimera auspiciada per la Global Progressive Mobilisation (GPM), que reuneix la Internacional Socialista (IS), el Partit dels Socialistes Europeus (PSE) i l’Aliança Progressista (AP). La iniciativa de què Sánchez és amfitrió busca establir un marc de col·laboració entre diferents governs i líders progressistes per crear una mena de contranarrativa davant els moviments que posen en dubte les institucions i la democràcia mateixa, en clara referència a l’Administració Trump, així com reivindicar la defensa del multilateralisme, els drets humans i el dret internacional.
El PSOE celebrarà així mateix dins d’aquest primer semestre una conferència política per la pau per reforçar aquests discursos i convertir-los en corpus programàtic i estratègic. Una convocatòria en què se citaran no només els militants socialistes, sinó també els agents socials i institucions per redefinir el posicionament del partit "davant el nou ordre internacional".
