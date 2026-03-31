Malaltia cerebrovascular
Vall d’Hebron aconsegueix augmentar en un 20% els pacients que es recuperen completament d’un ictus
Beatriz Pérez
El senyor Josep, de 77 anys, fa bromes als metges. «Només trobo a faltar una mica de sal al menjar». Qualsevol diria que el 25 d’agost passat, fa poc més d’un mes, va patir un<strong>ictus molt greu</strong>. «Ara estic perfecte, em trobo molt bé», ha dit aquest divendres des de la sala d’actes de l’<strong>Hospital de la Vall d’Hebron</strong>.
En Josep no té seqüeles i això ha sigut gràcies a una tecnologia pionera de Vall d’Hebron, única a Espanya i Europa, que augmenta fins a un 21% els pacients que es recuperen totalment dels ictus més greus, els que generen més discapacitat, amb la càrrega social i econòmica que això comporta. A més, aquesta tecnologia també permet atendre fins a 30 minuts més ràpid el pacient amb ictus, una malaltia en què «el temps és or».
El projecte, denominat ‘One Step Ictus’ i tirat endavant amb els Fons Europeus de Desenvolupament Regional (Feder), consisteix en el diagnòstic i tractament del malalt en una mateixa sala, en què entra tot just arribar a l’hospital, sense passar per les Urgències. Així, no es perd temps de desplaçament. El pacient tampoc es mou de la taula en què és atès, sinó que el que es mou és l’escàner.
Si ara des que el pacient entra per la porta de l’hospital i fins que és tractat (amb tractament endovascular i endovenós) passen 47 minuts, amb ‘One Step Ictus’ només passen 17 minuts. És a dir, es guanya mitja hora. Com ha destacat el conseller de Salut, <strong>Manel Balcells,</strong> aquest divendres en roda de premsa, tots els ciutadans de Catalunya tenen completament garantida l’atenció amb el Codi Ictus, però aquesta nova tecnologia millora encara més el servei.
«Cada any atenem al Vall d’Hebron uns 2.000 pacients amb ictus. Creiem que uns 576 pacients a l’any es beneficiarien d’‘One Step Ictus’», ha assenyalat el doctor Carlos Molina, cap de secció del Servei de Neurologia, de la Unitat d’Ictus i coordinador del Procés Ictus de Vall d’Hebron. «Calculem que un 48% dels pacients poden arribar a aconseguir una recuperació clínica gairebé total després de ser sotmesos a una trombectomia directa, davant el 27% dels pacients que segueixen el circuit tradicional», afegeix Molina.
¿Com funciona ‘One Step Ictus’?
El procés comença amb una trucada al 112, moment en què s’activa el Codi Ictus. El 112 contacta amb el neuròleg de l’hospital. L’ambulància que arriba amb el pacient, no obstant, no para a les Urgències, sinó que va directament a la sala de ‘One Step Ictus’. El malalt, de fet, no trepitja si tan sols les Urgències. És en aquesta nova sala on se li fa el TAC i s’inicia el tractament endovascular. «És un canvi enorme de paradigma», ha insistit Molina.
L’ictus és la primera causa de mortalitat en la dona i la primera causa de discapacitat al món. L’objectiu dels metges és reduir al «temps mínim» el tractament dels pacients. En ictus i infart de miocardi «cada minut compta», perquè, si no, hi pot haver seqüeles irreversibles.
«Tenir-ho tot en un mateix espai ens fa guanyar temps. I, en un ictus, el temps és or», ha dit per la seva banda Manel Escobar, director clínic del Servei de Diagnòstic per la Imatge de Vall d’Hebron. «Aquesta sala és única a Catalunya i Espanya. En ella, no hem de moure al pacient de la taula, el que es mou és l’escàner. Això suposarà un canvi radical en el tractament i diagnòstic dels pacients», ha afegit.
¿Quins pacients se’n beneficien?
Els malalts que presentin un quadro neurològic sobtat suggestiu d’ictus i una clínica moderada o greu són els que es traslladen a ‘One Step Ictus’. «Aquesta sala permet fer diagnòstic, valoració clínica i estabilització, així com un nombre important de tractaments, de manera que els trasllats intrahospitalaris queden reduïts a la mínima expressió», ha explicat Alejandro Tomasello, cap de la secció de Neuroradiologia Intervencionista.
Les infermeres són les encarregades del procés d’estabilització, control, administració de la medicació i instrumentació del procediment intervencionista.
A més, ‘One Step Ictus’ incorpora una plataforma per recollir sistemàticament dades clíniques i indicadors transversals molt definits per garantir el millor pronòstic funcional amb l’eficiència més gran i fer una medicina més predictiva i personalitzada.
