El ‘broker’ del cap del Pentàgon va intentar invertir en defensa abans de l’atac

El secretari de Defensa dels EUA, Pete Hegseth, ahir al Pentàgon. | MANDEL NGAN / AFP

Jaime Mejías

Madrid

Una nova sospita d’ús d’informació privilegiada dins de l’Administració Trump per lucrar-se econòmicament va aflorar ahir. El Pentàgon va negar que el secretari de Guerra dels EUA, Pete Hegseth, hagi intentat invertir en importants empreses de defensa, com apuntava inicialment una investigació del diari britànic Financial Times.

El portaveu del Departament de Defensa, Sean Parnell, va titllar de "falsa i inventada" la informació del rotatiu econòmic que assegurava que un corredor de borsa vinculat a Hegseth havia buscat fer una inversió milionària en un fons dissenyat per invertir en empreses que fabriquen armes, avions i sistemes de defensa.

Segons el diari britànic, el broker de Hegseth, del banc nord-americà Morgan Stanley, va contactar al febrer amb BlackRock per fer una inversió multimilionària en el fons Defense Industrials Active, pocs dies abans que els EUA llancessin una acció militar contra Teheran. "Es tracta d’una altra difamació infundada i deshonesta, dissenyada per enganyar el públic. Exigim una retractació immediata", va afegir Parnell en el seu compte oficial de X.

El cas ha obert un debat sobre la transparència i possibles conflictes d’interès de funcionaris amb accés a informació de defensa, mentre analistes assenyalen que moviments financers en sectors estratègics solen rebre vigilància mediàtica fins i tot sense evidència de conducta il·legal.

El fet cert és que no es tracta del primer moviment sospitós fet amb informació privilegiada les últimes setmanes. El 24 de març, tal com va revelar també el Financial Times, els mercats energètics van registrar operacions per valor de 580 milions de dòlars (uns 500 milions d’euros) uns 15 minuts després que Trump anunciés dilluns converses amb l’Iran per posar fi al conflicte.

