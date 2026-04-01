La Comissió Europea crida a prendre mesures per estalviar combustible
Brussel·les insta els països membres a coordinar-se per garantir el subministrament davant el risc que la crisi es prolongui
Beatriz Ríos
La Comissió Europea va cridar ahir els governs europeus a coordinar-se per garantir el subministrament de cru, suggerint la possibilitat d’introduir mesures per reduir la demanda especialment en el transport, atesa la volatilitat dels mercats per la guerra a l’Orient Mitjà i el tancament de l’estret d’Ormuz.
Treballar des de casa quan sigui possible, reduir el límit de velocitat a les autopistes, fomentar el transport públic o augmentar l’ús compartit dels cotxes són algunes de les recomanacions que Brussel·les ha demanat als governs que fomentin. Unes recomanacions que han sigut en realitat dissenyades per l’Agència Internacional de l’Energia. "Ens enfrontem a una situació molt greu", va dir el comissari d’Energia, Dan Jorgensen, durant una roda de premsa després d’una reunió virtual amb els ministres d’Energia de la UE. "Tot i que no hi ha una falta de subministraments immediata", va explicar el comissari, el bloc no és immune a l’alça dels preus del gas i el petroli i el seu contagi als preus de l’electricitat.
En una carta que va enviar als ministres abans de la trobada, Jorgensen va instar els Vint-i-set a considerar "la promoció de mesures d’estalvi de la demanda, prestant especial atenció al sector del transport", amb motiu de reduir el consum de petroli. "Com més coses puguem fer per estalviar petroli, especialment dièsel i combustible per a avions [tigè], millor ens anirà", va insistir el comissari.
Encàrrec a Espanya
Tot i que el comissari va reconèixer que aquestes mesures no s’adapten a tots els països, "és una caixa d’eines molt bona i recomanem encaridament que cada país examini quines possibilitats tenen". En paral·lel, la Comissió va demanar als països que s’abstinguin de prendre mesures que puguin suposar un augment del consum de combustible.
Preguntat per la decisió del Govern espanyol de reduir l’IVA a la gasolina, el comissari va dir que ho entén: "Hem de ser molt conscients d’ajudar tant com puguem els nostres grups més vulnerables". Però Jorgensen va matisar que, en una situació de crisi, on reduir la demanda és necessari, els estats membres ho han de tenir en compte a l’hora d’aplicar mesures anticrisi.
Tal com van fer en un comunicat dilluns els països del G-7, el comissari va demanar evitar limitar la lliure circulació de productes petrolífers. I va insistir en la necessitat de coordinar mesures per evitar que pugui tenir un impacte negatiu en el mercat europeu.
