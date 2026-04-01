El Congrés avala les obres per pujar en cadira de rodes a la tribuna

Pablo Echenique i Pedro Sánchez.

Miguel Ángel Rodríguez

Madrid

Els set esglaons que impedien a Pablo Echenique pronunciar els seus discursos com a portaveu d’Unides Podem des de la tribuna d’oradors del Congrés deixaran de ser un problema per a futurs diputats en cadira de rodes. Segons fonts parlamentàries, la Mesa del Congrés va aprovar ahir un seguit de reformes a l’hemicicle –espai protegit pel seu caràcter històric– per instal·lar-hi mecanismes que permetin esquivar les escales i accedir a la tribuna d’oradors, als seients dels membres de la Mesa del Congrés o al grup del Govern en igualtat de condicions.

El febrer del 2020, el Congrés va acordar un pressupost de 258.230 euros amb IVA per començar a redactar el projecte d’obres de reestructuració dels escons de l’hemicicle. Aquella iniciativa, impulsada per Echenique, va quedar oblidada. Fins ahir, quan la Mesa del Congrés, amb el sí del PSOE i Sumar, va donar el vistiplau al pla, amb un pressupost de 3.737.000 euros i acordat amb les associacions del sector.

En el document, que ha pogut consultar EL PERIÓDICO, es planteja l’adaptació de la tribuna de presidència "amb la incorporació dels elements mecànics ocults necessaris per assegurar l’accessibilitat a tots els seus llocs i possibilitar l’ús en igualtat de condicions de tothom". Això sí, conservant "els elements ornamentals que hi donen la característica imatge" i "tot plegat sense afectar-ne la imatge històrica". També s’adaptarà el tram central del banc blau, on s’asseu el Govern.

La resta de l’hemicicle, segons indica l’informe, és de "difícil intervenció en el patrimoni" i reformar-lo "alteraria completament la fisonomia". A l’informe es recalca la complexitat de les actuacions perquè l’hemicicle és un bé d’interès cultural i té un nivell de "protecció integral". Un altre canvi rellevant serà una cobertura vidrada del pati de Floridablanca, el conegut com a pati del Congrés.

