La Generalitat desvincula el Prat de les negociacions a Madrid

"No hi haurà cap autonomia que tingui més competències que Catalunya, tampoc el País Basc", afirma Paneque

Un avió aterra a l’aeroport del Prat. | ZOWY VOETEN / JOHN MENZIES - Archivo

Carlota Camps

Barcelona

Catalunya no es vol quedar enrere. Després que el president del Govern, Pedro Sánchez, i el lehendakari basc, Imanol Pradales, acordessin la creació d’un "òrgan bilateral aeroportuari" per "participar en la presa de decisions que afecten els aeroports bascos", la portaveu del Govern, Sílvia Paneque, va defensar que continuen les negociacions amb ERC perquè la Generalitat entri en la governança de l’aeroport de Barcelona en el marc de l’Autoritat Aeroportuària de Catalunya. Ara bé, tot i que Paneque va destacar que la realitat catalana és "més complexa" que la basca, va assegurar que "no hi haurà cap autonomia a Espanya que tingui més competències que Catalunya, tampoc el País Basc".

L’acord entre Sánchez i Pradales no implica en cap cas el canvi de titularitat en l’administració dels aeroports de Vitòria, Bilbao i Hondarribia que competeix a Aena, sinó que suposa una influència més gran de l’executiu basc en la presa de decisions que concerneixen l’Executiu central. Aquesta és una via que també s’ha explorat en les negociacions amb els republicans, que ja van firmar aquest compromís en el marc de l’acord d’investidura de Salvador Illa. Però aquest assumpte va provocar el rebuig d’Aena, que en un comunicat remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) va recordar que la competència exclusiva d’aquesta matèria correspon a l’Estat.

Paneque va defensar que es complirà amb el marc vigent i que aquesta qüestió està seguint el seu curs, mentre la va desvincular de la negociació dels pressupostos amb ERC, que reclama un acte de "sobirania" que sigui "igual o millor" que la recaptació de l’IRPF. Fonts coneixedores de les converses mantenen que la governança de l’aeroport de Barcelona no ha sigut establerta com una condició pels republicans en el marc de la negociació dels comptes per al 2026, tot i que és present en les converses que mantenen per avançar en el compliment del pacte d’investidura.

