Consell de Ministres
El Govern evita fixar un termini per als Pressupostos
L’Executiu continuarà aplicant noves mesures anticrisi si escala la inflació
Iván Gil
ElGovern ha passat de demanar "unes setmanes" de marge per presentar els Pressupostos, compromesos per abans que acabés aquest març, a deixar-los en l’aire evitant fins i tot fixar una data límit. La portaveu del Govern, Elma Saiz, va justificar ahir que l’actual situació econòmica provocada per la guerra obliga a reajustar l’esborrany que va deixar tancat abans de sortir del Consell de Ministres l’exvicepresidenta primera i exministra d’Hisenda, María Jesús Montero. Per això va insistir ahir que "no es tracta tant de terminis, sinó de fer-los com correspon" per "acompanyar la situació macroeconòmica". Saiz va dir que l’Executiu complirà la seva paraula i els presentarà, una cosa que no ha passat des que va començar la legislatura, però sense aclarir a preguntes de la premsa si seran els del 2026 o el 2027.
A Hisenda sempre s’ha situat el juny com a límit per a l’aprovació definitiva dels comptes públics de l’any en vigor. Un termini que es complica al no tenir ara ni tan sols data límit per a la seva presentació i descomptant les dificultats per a una llarga tramitació parlamentària. Per tant, l’Executiu activa indirectament el compte enrere per centrar-se en els del 2027 i deixar al calaix els actuals. Per aplanar aquest terreny, la també ministra de Seguretat Social va posar en valor que amb els actuals pressupostos prorrogats es poden desplegar mesures com les del pla anticrisi.
A l’Executiu pressionen perquè totes les comunitats autònomes aprovin els seus propis paquets anticrisi per acompanyar les mesures de l’Executiu i "assumeixen esforços". Amb tot, insisteixen en la seva intenció de continuar aprofundint en noves mesures després d’aprovar un primer decret si escala la inflació. Això és, perquè les conseqüències de la guerra no es traslladin "a la butxaca dels ciutadans" o als sectors que puguin estar més exposats.
Saiz va apuntar sectors que puguin estar afectats directament o indirectament "més endavant, suposant una pujada del cistell de consum". El primer paquet de mesures s’ha concentrat molt especialment en l’aplicació de rebaixes fiscals en combustibles, llum i gas i en el desplegament d’ajuts especials per a transport, agricultura, ramaderia i pesca. Ara, el Govern està monitorant també l’evolució dels preus dels aliments.
"El perill d’aquesta pujada de costos energètics és que acabi repercutint en la resta del cistell de consum", va apuntar dilluns el vicepresident primer i ministre d’Economia, Carlos Cuerpo. Les mesures del pla anticrisi també s’estan monitorant per calibrar el seu efecte en el PIB.
- La cascada més espectacular de Catalunya és ara al seu millor moment i és a tocar de la Catalunya central
- Rescatada en estat molt greu una escaladora després de patir un accident al Grau Miquelet de Coll de Nargó
- Manresa no renova la cessió d’espai a l’Ítaca Market, que es trasllada a Sant Fruitós
- La Guàrdia Municipal de Sant Salvador de Guardiola recupera una moto robada fa més de 10 anys
- Han de rescatar al Bruc dues persones que feien ràpel i van quedar penjades a 100 metres d'alçada
- Manresa renunciarà a reformar el Nou Congost i apostarà per un altre pavelló
- Una nova rajola eròtica amb vagines i penis apareix a Manresa, al pont del canal de la Mina
- Joan Puigcercós: 'Serem independents abans de tenir un concert