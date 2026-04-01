Tensió global
Israel demolirà tots els habitatges de localitats frontereres del Líban
El ministre de Defensa anuncia que se seguirà «el model de Rafah i Beit Hanoun a Gaza»
Més de 600.000 libanesos que van ser evacuats no podran tornar a casa seva al sud del riu Litani
Andrea López-Tomàs
Sobre la devastació que domina els llogarrets libanesos fronterers des de fa més d’un any, les paraules d’ahir del ministre de Defensa israelià, Israel Katz, van tornar a regirar la pols de la runa. Després de lamentar la mort dels últims quatre soldats israelians caiguts en combat al sud del Líban, Katz va assegurar que les forces militars israelianes ocuparan parts d’aquest territori quan acabi la guerra. "Al final d’aquesta operació, s’establirà una zona de seguretat dins del Líban", va declarar, assegurant que més de 600.000 libanesos no podran tornar a casa. L’eco va arribar a la Franja de Gaza, coneixedora d’aquest tipus de proclames per patir-les a la seva pròpia terra. "Es demoliran tots els habitatges als poblets pròxims a la frontera al Líban, seguint el model de Rafah i Beit Hanoun a Gaza", va afegir.
"Estem decidits a separar el Líban de la influència iraniana, a erradicar l’amenaça que representa Hezbol·là i a canviar definitivament la situació al Líban", va declarar Katz sense més preàmbuls. Les tropes israelianes mantindran "una presència de seguretat als llocs necessaris, amb una aplicació estricta de la llei i una dissuasió absoluta, tal com fan a Síria i Gaza", va explicar. "L’Exèrcit controlarà la seguretat de tota la zona fins al [riu] Litani", a 30 quilòmetres de la frontera no reconeguda que comparteixen els dos països, va dir. "A més, es prohibirà completament la tornada al sud del Litani de més de 600.000 residents del sud del Líban que van evacuar cap al nord, fins que es garanteixi la seguretat dels habitants del nord" d’Israel, va concloure.
Després de les declaracions de Katz, els atacs israelians sobre el Líban van continuar, tornant a impactar als suburbis del sud de Beirut. Allà, els avions de guerra van impactar en un edifici a la carretera que porta a l’aeroport Rafic Hariri de la capital libanesa, l’únic operatiu a tot el país. Al sud del Líban, la violència israeliana va continuar escalant, amb quatre bombardejos aeris en només 10 minuts a la zona occidental, i un altre bombardeig d’artilleria amb fòsfor blanc, una substància química prohibida internacionalment, al districte de Nabatieh. De nou, les tropes israelianes es van acarnissar amb els serveis mèdics de rescat en aquesta zona. Uns 52 paramèdics han perdut la vida l’últim mes.
Un mes d’ofensiva
Demà es compleix un mes des que Hezbol·là va arrossegar el Líban a la guerra regional. Almenys 1.268 persones han mort a tot el país des d’aleshores, un 10% de les quals són nens, i hi ha 3.750 ferits. Només ahir van morir 21 persones i 70 van resultar ferides. Amb més d’un milió de persones desplaçades en un país de tot just sis milions, el Líban es prepara per a la possibilitat que aquests centenars de milers de persones desplaçades pels atacs israelians i les ordres de desallotjament forçat no puguin tornar a les seves llars a llarg termini. La ministra de Desenvolupament Social, Hanin al-Sayyed, va denunciar a Reuters que l’ajuda disponible actualment només cobreix al voltant del 30% de les necessitats. A més de la greu crisi humanitària que viu el Líban, els combats a la frontera s’enquisten, amb les tropes israelianes conquerint cada vegada més territori.
Al seu torn, la guerra continua al llarg i ample del Pròxim Orient. A Israel, les sirenes pels míssils llançats des de l’Iran i el Líban van sonar al nord i el centre del país, a Tel-Aviv, i a la Cisjordània ocupada. L’impacte d’un d’aquests projectils al centre d’Israel va causar 11 ferits. L’Exèrcit israelià va anunciar haver completat 230 atacs contra la infraestructura del règim iranià en 24 hores i haver destruït 180 llançadors de coets i míssils de Hezbol·là al Líban des de l’inici dels combats. L’aparell de seguretat israeliana estima que els seus atacs han danyat prop del 70% del mercat de gas natural de l’Iran.
Per això Teheran s’ha centrat a llançar míssils de dispersió contra zones poblades i infraestructura nacional en represàlia per agressions israelianes similars a l’Iran, d’acord amb les autoritats castrenses israelianes. "Mitjançant una acció sincronitzada i coordinada, junts estem atacant el règim terrorista iranià i aconseguint que quedi estratègicament aïllat i més feble que mai", va declarar Eyal Zamir, el cap de l’Exèrcit israelià, celebrant la coordinació amb els Estats Units.
En una entrevista a la cadena nord-americana Newsmax, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, es va negar a fixar un calendari per a la campanya aèria contra l’Iran. Tampoc va voler respondre a les possibles accions israelianes si Washington aconsegueix acordar un alto el foc amb Teheran.
Funcionaris nord-americans, del Golf i israelians van informar Associated Press que els aliats dels Estats Units al golf Pèrsic, liderats per l’Aràbia Saudita i els Emirats Àrabs Units, insten el president Donald Trump a continuar la guerra contra l’Iran, argumentant que Teheran no ha sigut prou debilitat per la campanya de bombardejos.
