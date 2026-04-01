Investigació
La jutge de la dana tomba la personació de Mazón en la causa
Pablo Plaza
La jutge de la dana va rebutjar la petició de personació presentada per l’advocat de l’expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. La magistrada va desestimar els arguments de l’excap del Consell, que va sol·licitar al jutjat que el tingui per personat a les diligències prèvies obertes en el procediment. La instructora rebutja les pretensions de l’expresident i insisteix que la seva condició és la de testimoni després que el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana rebutgés la seva imputació.
La magistrada apunta que a Espanya un testimoni no es pot personar com a investigat si no existeixen indicis contra ell, com va resoldre l’alt tribunal valencià respecte a la figura de Mazón. "Citat com a testimoni, no pot sol·licitar la seva personació com a investigat. Aquesta possibilitat existeix en el dret francès, el denominat testimoni assistit, però no a Espanya", apunta la interlocutòria.
