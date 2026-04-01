Iniciativa parlamentària
Les Corts analitzaran la regularització de migrants anunciada pel PSOE al gener
El PP i Vox aproven una ponència a l’al·legar que hi ha un "risc per a la seguretat nacional"
Miguel Ángel Rodríguez
El PP i Vox van aprovar ahir una iniciativa perquè el Congrés i el Senat analitzin la regularització de migrants que va anunciar el Govern a finals de gener en un acord amb Podem. Populars i ultres van aprofitar la seva majoria en la comissió mixta de Seguretat Nacional per crear una ponència d’estudi sobre aquesta iniciativa, al·legant que suposa un risc clar per a la seguretat d’Espanya i de la Unió Europea. Apunten que aquest procediment podria donar papers a "qualsevol delinqüent o terrorista". "Aquest procés és, a més d’il·legal per la forma, temerari i posa en risc la nostra seguretat nacional i la del conjunt de la Unió Europea i per això hem sol·licitat la creació d’aquesta ponència", va sentenciar el diputat del PP Rafa Hernando, defensant la iniciativa impulsada pel seu grup parlamentari. Al llarg de la seva intervenció, va recordar que els "fluxos migratoris irregulars" són una de les amenaces recollides en l’informe anual de Seguretat Nacional al ser "aprofitats per grups terroristes".
Hernando va acusar el Govern de convertir Espanya en "un colador" i un "paradís en el qual les màfies que trafiquen amb persones han fet l’agost", denunciant que l’Executiu hi va col·laborar al traslladar persones de les Canàries a la península Ibèrica en lloc de tornar-les al seu país d’origen.
Sense control de qui entra
El diputat de Vox Alberto Asarta va dir que la seguretat nacional d’Espanya està sent "qüestionada per una política migratòria erràtica, improvisada i profundament irresponsable". Va afirmar que es perd qualsevol control sobre qui entra i en quines condicions al país i que "l’efecte crida és evident". Va afegir que "entrar il·legalment a Espanya acaba tenint recompensa".
Per contra, el diputat socialista Víctor Ruiz de Diego es va mostrar estranyat davant les paraules d’Hernando al recordar que l’expresident José María Aznar va impulsar dues regularitzacions de migrants. Va criticar les dues formacions per intentar "criminalitzar o posar en dubte un nombre tan important de persones" que ja resideixen a Espanya. A més, va defensar que el procés iniciat pel Govern busca "garantir drets i donar seguretat jurídica a una realitat existent".
Els retrets al PP i Vox també van arribar des d’ERC i EH Bildu. El republicà Jordi Gaseni va lamentar el "discurs d’odi", tot i que també va avisar el Govern de les seves incoherències respecte a la seva política a Europa, on ha defensat el pacte europeu de migració i asil. I el diputat abertzale Jon Iñarritu va titllar de "xenòfoba" la proposta del PP.
