Reforma legal. Votació polèmica
Llum verda a imposar pena de mort només a palestins
El Periódico
La Knesset, el Parlament israelià, va aprovar dilluns passat una polèmica reforma legal que permet la pena de mort per als culpables d’"assassinat terrorista". A la pràctica, condemna gairebé exclusivament els atacs considerats terroristes perpetrats per persones palestines. La càrrega ideològica de la prova que imposa, a l’aplicar-se el penjament a qui hagi assassinat una persona "amb la intenció de negar l’existència de l’Estat d’Israel", fa que la seva aplicació al terrorisme nacionalista jueu sigui difícil, si no impossible. Organitzacions de drets humans, com Amnistia Internacional, ja han denunciat que es convertirà en "una altra eina discriminatòria en el sistema d’apartheid d’Israel".
La proposta legislativa va ser impulsada pel partit Poder Jueu liderat pel ministre de Seguretat Nacional, l’ultradretà Itamar Ben Gvir, i el diputat Nissim Vaturi, del Likud del primer ministre Benjamin Netanyahu. El text va rebre 62 vots a favor i 48 en contra. La llei ara és aplicable a qualsevol territori que Israel controla de facto, incloent Cisjordània, Jerusalem Est i el 53% de la Franja. No s’aplica als milicians de Hamàs que van perpetrar l’atac del 7 d’octubre del 2023. S’està impulsant un projecte de llei que creï un tribunal específic per a ells.
Després d’aprovar-se, el projecte de llei probablement s’enfrontarà a una impugnació legal i arribarà al Tribunal Suprem. La mateixa cort que Netanyahu i els seus aliats ultradretans intenten debilitar.
