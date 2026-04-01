Reformes en espais institucionals
El Parlament creixerà amb un edifici a les cavallerisses de la Guàrdia Urbana
Rull, Illa i Collboni signen el protocol de col·laboració perquè l’hemicicle català guanyi capacitat i millori i modernitzi les instal·lacions
Gisela Boada
Aquest any fa 20 anys des que el Parlament va fer el primer pas formal per abordar una de les seves assignatures pendents: la reforma i ampliació de la seva seu al parc de la Ciutadella de Barcelona. Va ser el juliol del 2006 quan la Cambra catalana va signar un conveni de col·laboració amb la Generalitat i l’Ajuntament que va establir les bases d’aquest projecte. Avui, i després d’anys de bloqueig, totes tres parts han signat un nou protocol de col·laboració per reactivar la iniciativa.
El Parlament tindrà un nou edifici que se situarà a les cavallerisses de la Guàrdia Urbana, un espai de titularitat municipal situat entre el Zoo i la Universitat Pompeu Fabra (UPF) al carrer de Wellington –a 300 metres de l’actual palau– i que permetrà incorporar-hi un mínim de 8.000 metres quadrats addicionals fins a 21.000 d’operatius.
Tots dos edificis estaran connectats directament, com va explicar el president del Parlament, Josep Rull, en la presentació del protocol. L’acte es va celebrar a l’Auditori Lluís Companys de la Cambra catalana i hi van ser presents el president de la Generalitat, Salvador Illa, i l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que, al costat de Rull, van subscriure aquest marc de col·laboració amb una previsió d’entre sis i vuit anys vista, segons fonts coneixedores, tot i que sense un calendari definit.
Passarel·la, biblioteca i ‘hub’
L’Ajuntament de Barcelona cedeix l’espai de les cavallerisses per fer possible aquest projecte d’ampliació, que s’emmarca en la transformació prevista del parc de la Ciutadella els pròxims anys, "una de les més importants" de la ciutat, en paraules de Collboni, que va mostrar gratitud per haver desencallat aquesta iniciativa que "ressignificarà" Barcelona i el Parlament. El projecte per al parc, batejat com a Ciutadella del Coneixement, ja preveu una passarel·la que connecti la Biblioteca Provincial de Barcelona, que se situarà al costat de l’estació de França, davant l’entrada principal del Zoo, amb el Mercat del Peix –un futur hub de recerca i innovació d’uns 45.000 metres quadrats– al costat de la UPF, darrere del futur edifici annex del Parlament. "Serà el primer canvi significatiu per al futur d’aquesta ampliació i estarà a punt d’aquí a un any", va assegurar Collboni, sobre aquesta nova artèria.
El Parlament convocarà una licitació pública per a la redacció del projecte d’ampliació dins del parc, mentre que l’Ajuntament participarà "en la valoració urbanística i arquitectònica de les propostes", segons recull el document firmat al qual va tenir accés aquest diari. També caldrà la "redacció i aprovació" d’una modificació del Pla General Metropolità que atorgui la qualificació de bé patrimonial al Parlament i vinculi l’edifici actual amb el futur annex, on es traslladaran tots els serveis addicionals de la Cambra catalana que ara no tenen espai. L’hemicicle i la part històrica quedaran a l’edifici antic. "Mantenir aquí la càrrega simbòlica permet explicar els fonaments de la democràcia en si mateixa, en un moment complex des del punt de vista internacional, europeu i nacional", va dir Rull.
Totes tres institucions van remarcar la necessitat que la seu de la sobirania catalana guanyi espai per garantir-ne el bon funcionament i adaptar-se a les exigències actuals, que han canviat substancialment des que el 1932 s’hi va situar l’hemicicle. "El Palau del Parlament ha arribat al límit de la seva capacitat; hi ha una saturació crítica que impedeix el creixement de serveis essencials i genera problemes operatius difícils de resoldre", va declarar el cap de l’hemicicle, que va definir aquesta ampliació com "l’única via" per garantir el bon funcionament, la conservació a llarg termini i la màxima prestació de serveis. Per la seva banda, Illa va celebrar el desbloqueig del projecte i el consens obtingut: "Cal que l’edifici avanci al mateix ritme que el país".
Des que el 2004 el Parlament va passar a ocupar la totalitat del Palau –fins aleshores compartit amb el Museu d’Art Modern de Catalunya–, la pressió sobre l’edifici per la falta d’espai no ha deixat de créixer. Dels 17.410 metres quadrats que té avui, només uns 13.000 són realment útils, mentre que la resta correspon a passadissos i zones de pas. Amb la transformació prevista, el Parlament ocuparà uns 21.000 metres quadrats, tot i que podrien ser més. La reforma implicarà modernitzar espais i millorar l’accessibilitat.
- La cascada més espectacular de Catalunya és ara al seu millor moment i és a tocar de la Catalunya central
- Rescatada en estat molt greu una escaladora després de patir un accident al Grau Miquelet de Coll de Nargó
- Manresa no renova la cessió d’espai a l’Ítaca Market, que es trasllada a Sant Fruitós
- La Guàrdia Municipal de Sant Salvador de Guardiola recupera una moto robada fa més de 10 anys
- Han de rescatar al Bruc dues persones que feien ràpel i van quedar penjades a 100 metres d'alçada
- Manresa renunciarà a reformar el Nou Congost i apostarà per un altre pavelló
- Una nova rajola eròtica amb vagines i penis apareix a Manresa, al pont del canal de la Mina
- Joan Puigcercós: 'Serem independents abans de tenir un concert