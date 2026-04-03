Eleccions andaluses
Acord perquè Podem s’integri a Per Andalusia amb IU i Sumar per a les eleccions autonòmiques
En la coalició per als comicis del 17M s’integraran també Poble Andalús, Alternativa Republicana, Partit Verd i Aliança Verda
Javier Alonso
Sevilla
Podem ha arribat a un acord per integrar-se a la coalició Per Andalusia amb IU i Sumar per a les eleccions andaluses del 17M, a les quals concorreran juntament amb Iniciativa del Poble Andalús, Alternativa Republicana, Partit Verd i Aliança Verda.
«La incorporació de Podem reforça aquest projecte comú i demostra que Per Andalusia és l’espai per a l’entesa i la confluència de les esquerres a la nostra terra. La coalició garanteix la participació de totes les forces polítiques en igualtat, enfortint així una alternativa sòlida i reconeixible», han explicat des de Per Andalusia després d’hores de negociacions.
