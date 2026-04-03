Albiach, convençuda de tancar un acord amb Podem per a les eleccions espanyoles i catalanes: "No hi ha altre escenari"
La líder dels Comuns veu com un "problema" que ERC "no acompanyi" Rufián amb la seva proposta
ACN - Sara Soteras / Rafa Garrido
Els Comuns estan convençuts que tancaran un acord amb Podem per anar junts als comicis espanyols i catalans. La presidenta del grup parlamentari, Jéssica Albiach, espera que ambdues forces estiguin "a l'altura". "Per a mi, no hi ha altre escenari que no passi per anar totes juntes en les pròximes eleccions", ha admès, tot i que ha apuntat que encara cal veure com es tradueix en una fórmula electoral. També ha afirmat que tenen "converses permanents" amb Podem. "Ens agradaria anar plegades", ha afegit. Sobre la proposta de front d'esquerres del portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, Albiach veu com un "problema" que el partit "no l'acompanyi", i ha receptat "esclarir" els posicionaments dins dels republicans.
"Per a mi, no hi ha un altre escenari que no passi per anar totes juntes en les pròximes eleccions generals, com ja hem fet en altres moments", ha reblat Albiach sobre els comicis espanyols. Tant a escala estatal com catalana, la líder dels Comuns ha explicat que hi ha "converses permanents" amb Podem i ha admès que li agradaria anar "plegats" en els dos casos.
Programa "compartit" i altres forces
Albiach ha incidit en la voluntat de respectar sempre la pluralitat, però ha posat en valor que la major part del programa de les dues formacions sigui "compartida". "Ara mateix, hem de deixar una mica de tranquil·litat perquè tots som molt conscients de la responsabilitat històrica que tenim", ha recordat. Per aquest motiu, espera que les dues forces germanes estiguin "a l'altura" del moment.
Quant a les converses, Albiach ha estès l'abast del diàleg, que a escala estatal també arriba a Izquierda Unida, Más Madrid, Compromís i Movimiento Sumar, més enllà de Podem. "Sempre hem llançat aquest missatge", ha defensat.
Rufián, "pes pesant" d'ERC
Davant de la proposta de front comú de les esquerres que planteja Rufián, Albiach veu positiu que utilitzi el seu altaveu mediàtic per posar sobre la taula el debat. "El problema és que el partit no l'acompanya", ha descrit. Per això, ha recomanat als republicans "esclarir" els posicionaments del partit, i els de Rufián i l'exportaveu al Congrés Joan Tardà.
Preguntada per com veuria una possible sortida de Rufián d'ERC per formar part de l'espai dels ecosocialistes, Albiach ha mostrat "respecte absolut" a la seva figura, ja que és "un dels pesos pesants" del seu partit, però ha opinat que la seva evolució "només li pertany a ell".
Colau, figura de "consens"
Sobre una llista que combini noms com el de Rufián i l'exalcaldessa de Barcelona Ada Colau, Albiach creu que un "projecte sòlid" no va de lideratges, sinó d'una fase prèvia de construcció d'aliances "de baix a dalt" i treball des de les militàncies dels partits. "En tot cas, les llistes vindrien després", ha suggerit.
Per a una entesa entre Podem i l'espai dels Comuns a l'Estat, Albiach veu que la figura de "consens" de Colau "podria ajudar" no només a avenir-se, sinó també a obtenir uns bons resultats electorals. "Estic convençuda que estarà empenyent, segur, en la nova fórmula que utilitzem de cara a les pròximes generals", ha pronosticat.
